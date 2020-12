Epic Games'in 17 Aralık'tan İtibaren Dağıtacağı Ücretsiz Oyunlar Listesi Sızdırıldı!

Epic Games yılbaşı indiriminde hangi oyunları verecek? Epic Games dağıtılacak ücretsiz oyunlar neler? Yılbaşı indirimine çok az bir zaman kala Epic Games yılbaşı indiriminde dağıtılacak oyunlar listesi sızdırıldı. Sızdırılan Epic Games yılbaşı indiriminde dağıtılacak oyunlar listesi oldukça etkileyici.

Epic Games'in Yılbaşı İndiriminde Dağıtacağı Ücretsiz Oyunlar Listesi Sızdırıldı

Oyuncular Epic Games'in yılbaşı indiriminde dağıtacağı oyunlar listesi ile ilgili meraklı bekleyişlerini sürdürüyor. 17 Aralık'tan itibaren iki hafta boyunca her gün yeni bir ücretsiz oyun verilecek. Peki bu oyunlar hangileri olacak? Epic Games yılbaşı indiriminde dağıtılacak oyunlar listesi hakkında bir sızıntı yaşandı.

Epic Games Yılbaşı İndiriminde Dağıtılacak Oyunlar Listesi Ortaya Çıktı

Epic Games tarafından toplamda 15 adet ücretsiz oyun verilecek. Verilecek olan oyunlar ile ilgili ilk sızıntı gerçekleşti. Gamek.vn isimli internet sitesi tarafından aktarılan habere göre ücretsiz olarak verilecek oyunlar listesi şu şekilde:

17/12/2020 - Dying Light

18/12/2020 - Resident Evil 7

19/12/2020 - The Witcher 3

20/12/2020 - Mass Effect Andromeda

21/12/2020 - Assassins Creed Origins

22/12/2020 - Metal Gear Solid V

23/12/2020 - The Evil Within 2

24/12/2020 - Far Cry 5

25/12/2020 - Fallout 4

26/12/2020 - Borderlands 3

27/12/2020 - Monster Hunter Worlds

28/12/2020 - Dragon Age Inquisition

29/12/2020 - Horizon Zero Dawn

30/12/2020 - Ghost Recon Breakpoint

31/12/2020 - Hitman 2

Üstte yer alan listenin sadece bir sızıntıdan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani kısaca sızan liste gerçek olmayabilir.

Bu bilgilerin paylaşılmasının hemen ardından, oyuncular son derece heyecanlandı. Resident Evil 7, The Witcher 3, Assassin's Creed Origins, Far Cry 5, Borderland 3 veya Horizon Zero Dawn gibi bu liste son derece popüler oyunlarla dolu olduğunda birçok oyuncu listenin gerçeği yansıtmadığını söylüyor.

Epic Games tarafından verilecek olan oyunlar hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Sizler sızdırılan liste hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!