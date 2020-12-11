Epic Games Her Gün Ücretsiz Oyun Verecek! Kaçırmayın

Epic Games Store yılbaşı indirimi ne zaman başlayacak? Epic Games Store yılbaşı indirimi tarihi nedir? Epic Games Store yılbaşı indirimi tarihi belli oldu. Herkese her gün ücretsiz oyun verilecek. Evet yanlış okumadınız herkese her gün ücretsiz oyun verilecek. İşte detaylar.

Epic Games Store Yılbaşı İndirimi Tarihi: Epic Games Store Yılbaşı İndirimi Ne Zaman?

Epic Games Store Yılbaşı Tatili İndirimi 17 Aralık'ta başlıyor ve mağazada oyuncular için de bazı sürprizler bulunuyor. Oyunlarda %75'e varan indirimler olacak. Bu kadar ile sınırlı kalınmayacak ve 17 Aralık'tan itibaren iki hafta boyunca her gün yeni bir ücretsiz oyun verilecek.

Epic Games 15 Gün Boyunca Her Gün Ücretsiz Oyun Verecek

Her bir oyun 24 saat boyunca alınabilir olacak. Bir kez aldıktan sonra sonsuza kadar kütüphanede yer alacak ve oynanabilir olacak. 17 Aralık'tan itibaren her gün Epic Games Store'u ziyaret etmeyi unutmayın! Epic Games yaptığı kampanyalar ve sunduğu ücretsiz oyunlar ile oyuncuların kalbine taht kuruyor.

17 Aralık'tan sonra her gün ücretsiz olarak verilecek oyunların ne olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. Oyunların neler olacağı şimdiden büyük merak konusu haline geldi. Oyunlar ile ilgili detaylar gelir ise sizleri bilgilendiriyor olacağız.

Epic Games bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda GTA 5'i ve Watch Dogs 2'yi ücretsiz olarak dağıtmıştı. Oyuncular GTA 5'in ücretsiz olarak dağıtılmasına çok şaşırmıştı ve sevinmişti. Şirketin bu ay da yine oldukça popüler olan oyunları dağıtması beklenmekte.

Sizler Epic Games'in her gün ücretsiz olarak bir oyun verecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Epic Games hangi oyunları verir? Hemen alt kısımda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın! Yorumlarınızı bekliyoruz.