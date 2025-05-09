Epic Games’ten Şok Hamle: Oyuncuların Paralarını Geri İade Ediyor!

Apple, bugüne dek App Store dışındaki ödeme sistemlerine geçit vermiyor, yapılan her alışverişten ciddi bir komisyon alıyordu. Ancak bu düzen resmen değişti. Artık geliştiriciler, kullanıcıları doğrudan kendi ödeme sistemlerine yönlendirebiliyor. Bu gelişmenin ardından birçok şirket kendi altyapılarına geçmeye başladı. Epic Games de bu fırsatı kaçırmadı ve rekabeti kızıştıracak dikkat çekici bir kampanya başlattı. İşte detaylar!

Epic'ten Apple’a Karşı Yeni Hamle: Oyunculara Yüzde 20 Geri Ödeme Fırsatı

Epic Games, kısa süre önce yaptığı duyuruyla Fortnite, Rocket League ve Fall Guys gibi popüler oyunlarında kendi ödeme altyapısını kullanan oyunculara yüzde 20 oranında geri ödeme yapacağını duyurdu. Bu yeni kampanya sadece iOS kullanıcılarını değil, Android, PC ve web platformundaki oyuncuları da kapsıyor. Kullanıcılar, oyun içi alışveriş yaptıklarında harcadıkları tutarın yüzde 20’sini “Epic Rewards” adı altında geri alacak.

Ödül bakiyeleri, alışverişten 14 gün sonra kullanıcıların hesaplarına tanımlanacak ve bu ödüller hem Epic Games Store üzerinden hem de oyun için satın alımlarda kullanılabilecek. Bu kampanya Epic’in yalnızca mobil değil, masaüstü oyuncuları için de geçerli. Ancak PC kullanıcıları için sunulan geri ödeme kampanyası 31 Ağustos’a kadar sınırlı olacak.

Aslında Epic Games, bu kampanyayla Apple’ın uyguladığı komisyonun oyun ekonomisine nasıl bir yük getirdiğini doğrudan oyunculara göstermek istiyor. Şirket, teknoloji devinin aldığı payın ne denli büyük bir fark yarattığını kullanıcıların kendi cüzdanlarında hissetmesini amaçlıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Etkinlik sırasında bir oyun almayı düşünüyor musunz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.