Epic Games'te Star Wars Rüzgarı: Ana Oyunlar Bile Dip Fiyatı Gördü

Epic Games Store, Star Wars evrenini iliklerine kadar yaşamak isteyen oyuncular için "İndirim Seninle Olsun" kampanyasını tanıttı. Oyunlar indirime girdi.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Epic Games Store, "İndirim Seninle Olsun" adı verilen yeni fırsat haftasıyla gündeme düştü. Bu kampanya kapsamında Star Wars evrenine ait onlarca oyun ve ek pakette %85'e kadar indirim sunuyor. 8 Mayıs'a kadar sürecek kampanya, sadece oyun değil, DLC severler için de dolu dolu. Özellikle ana oyunlar büyük indirimlerle uygun fiyatlara düştü.

İşte Star Wars evreni oyunlarının güncel fiyatları:

  • Jedi: Fallen Order Standard Edition 279,99 TL yerine 41,99 TL
  • Jedi: Fallen Order Deluxe Edition 349,99 TL yerine 52,49 TL
  • Jedi: Survivor Deluxe Edition ise 2.699,99 TL’den 809,99 TL'ye düşmüş.

Star Wars Outlaws Serisi İndirimde

Henüz çıkmamış ama şimdiden ses getiren Star Wars Outlaws serisi de listede. Buna göre; Standart Sürüm, 874,50 TL, Deluxe Sürüm 1.124,50 TL, Gold Edition ise 1.374,50 TL fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor. Öte yandan Battlefront II: Celebration Edition %80 indirimle sadece 55,99 TL'ye alınabiliyor. LEGO hayranlarına özel Skywalker Saga Deluxe Edition da %80 indirimle 79,80 TL'ye raflarda. Ayrıca klasikler arasında yer alan Star Wars: Squadrons da aynı şekilde 41,99 TL'ye kadar inmiş durumda.

Üstelik sadece ana oyunlar değil, DLC paketleri de bu indirimden nasibini aldı.

Fiyatı düşen eklenti paketleri şöyle:

  • The Sims 4: Journey to Batuu – %30 indirimle 244,99 TL
  • Star Wars Pinball koleksiyonları – %65 indirimle 78,75 TL
  • Outlaws Ultimate Pack – %40 indirimle 299,40 TL

"İndirim Seninle Olsun" Kampanyası 8 Mayıs'ta Bitiyor

Tüm bu içerikler Epic Games Store'da "İndirim Seninle Olsun" sayfasında bir arada sunuluyor. Mağazaya girip "Keşfet" sekmesine tıklamanız yeterli. Kampanya 8 Mayıs'ta sona erecek.

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