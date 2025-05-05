Epic Games'te Star Wars Rüzgarı: Ana Oyunlar Bile Dip Fiyatı Gördü
Epic Games Store, Star Wars evrenini iliklerine kadar yaşamak isteyen oyuncular için "İndirim Seninle Olsun" kampanyasını tanıttı. Oyunlar indirime girdi.
Epic Games Store, "İndirim Seninle Olsun" adı verilen yeni fırsat haftasıyla gündeme düştü. Bu kampanya kapsamında Star Wars evrenine ait onlarca oyun ve ek pakette %85'e kadar indirim sunuyor. 8 Mayıs'a kadar sürecek kampanya, sadece oyun değil, DLC severler için de dolu dolu. Özellikle ana oyunlar büyük indirimlerle uygun fiyatlara düştü.
İşte Star Wars evreni oyunlarının güncel fiyatları:
- Jedi: Fallen Order Standard Edition 279,99 TL yerine 41,99 TL
- Jedi: Fallen Order Deluxe Edition 349,99 TL yerine 52,49 TL
- Jedi: Survivor Deluxe Edition ise 2.699,99 TL’den 809,99 TL'ye düşmüş.
Star Wars Outlaws Serisi İndirimde
Henüz çıkmamış ama şimdiden ses getiren Star Wars Outlaws serisi de listede. Buna göre; Standart Sürüm, 874,50 TL, Deluxe Sürüm 1.124,50 TL, Gold Edition ise 1.374,50 TL fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor. Öte yandan Battlefront II: Celebration Edition %80 indirimle sadece 55,99 TL'ye alınabiliyor. LEGO hayranlarına özel Skywalker Saga Deluxe Edition da %80 indirimle 79,80 TL'ye raflarda. Ayrıca klasikler arasında yer alan Star Wars: Squadrons da aynı şekilde 41,99 TL'ye kadar inmiş durumda.
Üstelik sadece ana oyunlar değil, DLC paketleri de bu indirimden nasibini aldı.
Fiyatı düşen eklenti paketleri şöyle:
- The Sims 4: Journey to Batuu – %30 indirimle 244,99 TL
- Star Wars Pinball koleksiyonları – %65 indirimle 78,75 TL
- Outlaws Ultimate Pack – %40 indirimle 299,40 TL
"İndirim Seninle Olsun" Kampanyası 8 Mayıs'ta Bitiyor
Tüm bu içerikler Epic Games Store'da "İndirim Seninle Olsun" sayfasında bir arada sunuluyor. Mağazaya girip "Keşfet" sekmesine tıklamanız yeterli. Kampanya 8 Mayıs'ta sona erecek.
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