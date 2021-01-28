Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Flaş Yerli Aşı Çalışmaları Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli aşı çalışmaları ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ve Çin’den sonra yeni tip koronavirüs konusunda en çok aşı projesi üreten üçüncü ülke durumunda olduğumuzu söyledi.

Yerli Aşı Çalışmaları Ne Durumda?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Salgın henüz ülkemiz sınırlarına dayanmadan kurduğumuz TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu ile adeta bir bilim seferberliği başlattık. Bu platformlardaki 436 araştırmacımız, aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyorlar. Şu anda üç yenilikçi aşı adayımız faz çalışmalarına başlama arifesindedir. Hocalarımızın çalışması, kendi kategorilerinde dünyada klinik aşamaya geçen üçüncü aşı adayı olma potansiyeline sahiptir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ayrıca mevcut inaktif aşılardan daha etkin olma potansiyeline sahip bir aşımız ile ikinci nesil bir aşımızın çalışmaları da hızla devam ediyor. Yenilikçi aşı adaylarının yerli ve milli üretimi konusunda özel sektör kuruluşlarımızı seferber ettik. Üretim onayı almış firmalarımız, yenilikçi yerli aşılarımızın üretim süreçlerine dahil oldular” şeklinde konuştu.

Aşı çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Amerika ve Çin'den sonra COVID-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten üçüncü ülke durumundayız. Bu alana yaptığımız yatırımlar sadece salgın dönemi ile sınırlı da değildir. İnşallah kendi aşısını tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke olarak uzun yıllardır ihmal edilmiş bu alanda, uluslararası arenada önde gelen bir oyuncu konumuna geleceğiz” ifadelerine yer verdi.

Türkiye COVID-19 Aşı Verileri Canlı Takip Nasıl Yapılır?

"COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında 14 Ocak tarihinde sağlık çalışanlarından başlanan aşılama çalışmaları devam ediyor. Koronavirüs aşı verileri canlı ve anlık olarak takip edilebiliyor. Verileri canlı olarak takip edebilmek için aşağıda yer alan adımları uygulamanız gerekiyor.