Ericsson ve Turkcell İş Birliğinde 5G Destekli AMR Çözümü

Turkcell ve Ericsson, 5G destekli AMR Güvenli Geçiş uygulamasını gerçek bir depo ortamında sorunsuz bir şekilde tamamlayarak büyük bir başarının altına imza attı. Bu kapsamda AMR teknolojisinin depo içerisinde yer alan malzemeleri hızlı ve güvenli taşıması test edildi.

5G Destekli AMR Güvenli Geçiş Uygulaması Nedir?

Turkcell ve Ericsson, AMR (Otonom Mobil Robot) Güvenli Geçiş uygulamasını gerçek bir depo ortamında sorunsuz bir şekilde tamamladı. Turkcell’in özel 5G test şebekesinin kullanıldığı test için Milvus Robotics isimli yerli otonom mobil robot üreticisi ile iş birliği yapıldı.

Turkcell, geçtiğimiz aylarda test laboratuvarında Otonom Mobil Robot Güvenli Geçiş endüstriyel kullanım senaryosunu uygulamıştı. Gerçek depo ortamında gerçekleştirilen çalışma, geçtiğimiz aylarda Türkiye’de ilk kez başarılı bir şekilde uygulanan demonun devamı niteliğinde.

Milvus Robotics tarafından üretilen SEIT500 isimli otonom mobil robotunun depo içerisinde malzemeleri hızlı ve güvenli bir şekilde taşıması test edildi. AMR, internet üzerinden aktarılan komutları emir yönetim sistemi aracılığı ile robotların ortak görev yöneticisine iletti. Komutlar daha sonra 5G aracılığı ile depodaki robotlara aktarıldı.

AMR, kör noktaya konumlandırılan endüstriyel alan tarayıcısı ile 5G üzerinden kablosuz bağlantı gerçekleştirerek verimli ve güvenli bir şekilde çalıştı. Bu sayede Wi-Fi (kablosuz ağ) bağlantılarında meydana gelebilen kesinti ve gecikme risklerinin de aşılması mümkün hâle geldi.

Söz konusu demo, 5G ve özel şebekelerin sunduğu özellikler sayesinde çok sayıda bağlantılı cihazın yer aldığı bir üretim ortamında bile otonom mobil robotların serbest bir şekilde hareket edebilmesi için gerekli olan büyük miktardaki veriyi, yapay zekâ sayesinde iletip yönetmesine olanak tanıdığını gözler önüne serdi.

Milvus Robotics Kurucu Ortağı Hasan Ölmez, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Ölmez, mobil robotların endüstriyel kullanımlarında, özellikle birden fazla robotun kullanıldığı senaryolarda, Wi-Fi kablosuz iletişiminden kaynaklanan zorluklarla sıkça karşılaşıldığını belirtti.

Kesintiler, düşük bağlantı hızları, erişim noktası kapsamasının darlığı ve veri aktarımındaki gecikmelerin bu bağlamda yaşanan başlı sorunlar olarak dikkat çektiğini söyleyen Ölmez, barındırdığı özellikler ve bu sorunlara karşı sunduğu çözümler nedeniyle 5G’nin yakın gelecekte endüstriyel iletişim altyapısının temel standardı olacağına inandıklarını ve yaptıkları bu testlerde de Wi-Fi ile 5G arasındaki performans farklarını ortaya koyduklarını açıkladı.

Ölmez, açıklamasına "Bu sebeple robotlarımızın 5G ile uyum içinde çalışabileceğini ve bu geçişi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiğimizi açıklamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" cümlesi ile devam etti.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, teknoloji konusundaki ulusal ve uluslararası çözüm ortaklarıyla yaptıkları iş birliği sayesinde Türkiye’ye teknoloji alanında değer katma hedefiyle farklı sektörlerin ihtiyaç ve taleplerine yönelik inovatif çözümler geliştirdiklerini söyledi ve şu şekilde devam etti:

"Otonom mobil robot demosuyla bunun ilk örneklerinden birini daha ortaya koymuş olduk."

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, Ericsson Özel Şebeke Çözümü’nün yüksek aktarım hızı ve düşük gecikme süresi ile güvenli ve verimli bağlantı için en iyi seçim olduğunu ve birçok kullanım senaryosunu desteklediğini söyledi.

Yalçın, özellikle Endüstri 4.0 ve Lojistik 4.0 kapsamındaki bağlantı ve iletişim gereksinimleri göz önüne alındığında, 5G teknolojisinin çok yakın gelecekte endüstriyel iletişim altyapılarında standart hâline gelmesinin beklendiğini ifade etti.

Turkcell ve Milvus Robotics ile birlikte başarıyla sergiledikleri bu kullanım senaryosunun söz konusu teknolojinin geleceğinin çok parlak olduğunu net bir şekilde ortaya koyduğunubelirtti ve açıklamasına şu sözler ile devam etti: