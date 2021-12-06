ESA Başkanı Uyardı: Elon Musk Uzayın Kurallarını Belirliyor

ESA Başkanı'ndan Elon Musk uyarısı geldi. Avrupa Uzay Ajansı patronu Financial Times'a verdiği demeçte, Elon Musk'ın uzay kurallarını koyduğunu ifade etti. Avrupa'daki hükümetlerin internet sağlayıcılarına eşit fırsatlar sunması gerektiğini söyledi.

Avrupa Uzay Ajansı Başkanı, SpaceX'in Starlink uydu internet hizmetinin hızla genişlemesinin sektördeki kuralları CEO Elon Musk'a bıraktığını söyledi.

ESA'nın Genel Müdürü Josef Aschbacher Financial Times'a verdiği demeçte, "Dünyadaki aktif uyduların yarısına sahip bir kişi var. Bu oldukça şaşırtıcı. Fiili olarak, kuralları o koyuyor." dedi. Avrupa dahil dünyanın geri kalanının yeterince hızlı tepki vermediğini de sözlerine ekledi.

Şirketin 10 Kasım tarihli Federal İletişim Komisyonu'na sunduğu bir sunuma göre, SpaceX'in yörüngedeki uydulardan Dünya'daki kullanıcı terminallerine internet ışınlayan Starlink, şu anda yörüngede 1.750'den fazla aktif uyduya sahip ve 20 ülkede yaklaşık 140.000 kullanıcıya hizmet veriyor. .

CelesTrak'ın verilerine göre şu anda yörüngede 4.000'den fazla aktif uydu var.

ESA Başkanı'ndan Elon Musk uyarısı

Josef Aschbacher FT'ye, hükümet koordinasyonunun ve Avrupa ülkelerinin Starlink'in genişlemesine desteğinin olmamasının, Avrupalı ​​şirketlerin ticari uzay endüstrisinde rekabet etmesini ve Starlink'in hakim olduğu alçak Dünya yörüngesine uydular fırlatmasını engelleme riski taşıdığını söyledi.

FT'nin bildirdiğine göre Almanya, Starlink'in yaklaşık 40.000 uydu fırlatması konusunda izin alması için Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne başvurdu. Gazete ayrıca uydu internet hizmetine, ABD düzenleyicileri tarafından 30.000'den fazla uydu fırlatması için yeşil ışık yakıldığını da ekledi.

Aschbacher FT'ye verdiği demeçte, "Uzay, frekanslar ve yörünge yuvaları açısından çok daha kısıtlayıcı olacak." dedi. Gazeteye göre, Avrupa'daki hükümetlerin Avrupalı ​​internet sağlayıcılarını onlara piyasada eşit fırsatlar vererek desteklemesi gerektiğini söyledi.

Dünyadaki dev hükümetlerin yeterince hızlı yanıt vermediğini dile getiren Genel Müdür, diğer rakiplerin Starlink'e yetişmek için mücadele ettiğini de sözlerine ekledi.

FT'nin bildirdiğine göre Aschbacher, Avrupa hükümetlerini Musk'ın uzay endüstrisine hükmetmesine izin vermeyi bırakmaya çağırdı.

Bloomberg'in bildirdiğine göre Starlink, Aralık 2022'ye kadar Hindistan'da 200.000 kullanıcı terminalinin yanı sıra Filipinler'de lansman yapmak istiyor.

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