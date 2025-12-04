Escape From Tarkov Devam Oyunu Yolda: İyi Sonda İpucu Veriliyor

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Tigz, oyunda sağ salim kaçmayı başaran ilk kişi olarak tarihe geçmişti. İkinci en kötü sonu alışından sonra oyuncular, geliştirici stüdyonun da teşviki ile iyi son için bir hayli cesaretlenmişlerdi. Beklenen sonunda oldu, ama finalde bir sürpriz bizi bekliyor.

Çinli Yayıncı, İyi Escape From Tarkov Finalini Görmeyi Başardı

Uzun zamandır beklenen 1.0 versiyonu güncellemenin ardından, ilk kez sunulan hikaye odaklı tek kişilik moda olan ilgi bir hayli yüksek olmuştu. Genel fikir birliği ile ulaşılabilecek dört farklı bitişin olduğuna inanılan senaryo modunu ilk tamamlayan ise Tigz olmuştu. Şimdi ise Çinli bir başka yayıncı, görünüşte en zor olarak nitelendirilern Savior isimli iyi sonu görmeyi başardı.

Bir kez daha Battlestate Games başkanı Nikita Buyanov tarafından teyit edildiği üzere PvE oynanışı ile en iyi sonu açan yayıncının Tsukinogi olduğu açıklandı. Yani Escape From Tarkov tarihine geçen bir diğer isim, Çinli bir yayıncı oldu.

The first who escaped with best ending in PvE - Tsukinogi pic.twitter.com/kPje8s7RNS — Nikita Buyanov (@nikgeneburn) December 3, 2025

BiliBili üzerinden yayınlanan bir saat uzunluğundaki videoda, elde edilen başarıyı bir başka Çinli yayıncı olup da oyun içinde NeverPlayScav rumuzunu kullanan Youmoxiangche perspektifinden görüyoruz. Terminal'ın sahne olduğu şiddetli çatışmalar sırasında, Black Faction düşmanları, RUAF ve Scav'lar epey zorlu anlar yaşatıyor. Ancak ZUBR Boat'a sağ salim binmeyi başarıyor. Ne var ki bu esnada kaptan bir suikast girişiminde bulunuyor olsa da dost bir RUAF askerinin müdahalesi ile başarısızlık ile sonuçlanıyor.

Escape From Tarkov Devam Oyununun İşareti Mi Verildi?

Videonun sonlarına doğru Tarkov şehrinde nükleer savaş başlığı olduğu düşünülen bir şeyin düştüğü görüşebiliyor. Kapanışta eşsiz bir yüzük hediye edilir iken, dost RUAF askeri ise "Önemli olan yaşıyor olmamız ve şimdi o TerraGroup alçaklarını bertaraf edeceğiz. Tüm dünya gerçeği öğrenecek. Bu aşamadan itibaren, kaderimize biz karar vereceğiz." yorumunda bulunuyor.

Bildiğiniz gibi Battlestate Games, Escape From Tarkov evreninde geçen oyunlar üzerinde çalışıyor. Ayrıca bir indirilebilir içeriği de yolda. Görünüşe göre söz konusu içerik veya evreni genişletecek oyunlardan birisinde işlenecek hikayeye bu şekilde bağlantı kurulmuş olabilir. Elbette bunu resmi açıklama geldiğinde daha net bir şekilde anlamış olacağız.