iQOO'dan 13000 mAh Bataryalı Tablet Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

iQOO, Pad 6 Pro isimli yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Paylaşılan bir görsel iel birlikte Pad 6 Pro'nun işlemcisi belli oldu. Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip tablet, güçlü işlemci sayesinde mobil oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabilecek. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunacak.

iQOO Pad 6 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 13,2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 4K

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 1200 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 16 GB'a kadar

Depolama: 512 GB'a kadar

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 13.000 mAh

Hızlı Şarj: 90W

Kalınlık: 6,18 mm

Ağırlık: 663 gram

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

iQOO Pad 6 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Pad 6 Pro gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekridek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.Bu işlemci, MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 93 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5'in OnePlus 15, Samsung Galaxy S26 Ultra ve POCO F8 Ultra dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda yer aldığını belirtelim. Bu arada iQOO Pad 5 Pro'da Dimensity 9400+ mevcut. Bu işlemci de söz konusu oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

iQOO Pad 6 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

iQOO'nun yeni tableti, 13.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite sayesinde tablet uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Pad 5 Pro'da 12.050 mAh batarya kapasitesi ve 66W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

iQOO Pad 6 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

13,2 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, IPS LCD ekran üzerinde 4K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Pad 5 Pro'da 13 inç ekran boyutu, IPS LCD ekran, 2064 x 3096 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık tercih edilmişti.

1200 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. Bu arada Geniş görüş açısına sahip IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

iQOO Pad 6 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Pad 6 Pro, 20 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Pad 5 Pro, geçtiğimiz yılın mayıs ayında tanıtılmıştı.

iQOO Pad 6 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO Pad 6 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO'nun tabletleri satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pad 6 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

iQOO Pad 6 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Pad 5 Pro için 2.499 yuan (16.763 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pad 6 Pro, önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacak. Buna göre yeni tablet, 2.600 yuan (17.440 TL) fiyat ile satılabilir. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 21 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak iQOO Pad 6 Pro'nun işlemcisi dikkatimi çekti. Tabletin bu güçlü işlemci sayesinde çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz bir şekilde çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada cihazın yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.