Yeni Çıkan PlayStation Özel Oyunu Beklentileri Karşılayamadı

Daha önceden Returnal ile başarılı bir performansa imza atmış olan Housemarque stüdyosu, geçtiğimiz ayın sonunda bu defa Saros ile oyuncuların karşısına çıktı. Büyük umutlar ile satışa sunulan oyuniçin, satış anlamında ne yazık ki beklentilerin altında kalan bir tablo var.

PlayStation 5 İçin Özel Çıkan Saros Nasıl Bir Oyun?

PlayStation 5 Pro Enhanced etiketi de taşıyan bu yeni oyun, bizi Arjun Devraj karakterinin rolüne büründürüyor. Kendisi bir Soltari Savaşçısı ve hikayesi de olayların garip olmanın ötesine geçtiği Carcosa gezegeninde geçiyor. Bilim-kurgu roguelike türünde olan Saros, aynı Returnal gibi kalıcı ölüm mekaniğine sahip, ama her ölüşümüzün ardından karakterimiz daha da güçlenerek geri dönüyor.

Güncel Saros Satışları Ne Kadar Oldu?

Yakın bir zaman önce Alinea Analytics şirketinin verilne bakılırsa, çıkışından bu yana geçen iki haftalık sürede 300 bin adetten birazcık fazla satabilmiş. Buna karşılık olarak da 22 milyon USD gelir elde edilmiş. Satış adedi verisi, 2021 yılında çıkan Returnal'ın aynı süreçteki satış adedinin de biraz gerisinde kalındığına işaret ediyor. Bu satışların % 30 oranındaki bir kısmının da ön-sipariş dönemine ait olduğu söyleniyor. Yani ilk hamleler sıkı PlayStation hayranlarından gelmiş diyebiliriz.

Bildiğiniz gibi Returnal, mevcut nesil konsolun çıkışından beş ay sonra oyuncular ile buluşmuştu. O dönemde çip tedariği sorunu nedeniyle PlayStation 5 sevkiyatında gecikmeler yaşanmış ve herkesin anında erişebilmesi mümkün olmamıştı. Saros ise PlayStation 5 satışlarının 100 milyon adede yaklaştığı bir dönemde çıkmasına rağmen Returnal'ın gerisinde kaldı.

Her ne kadar yeni Housemarque oyunu da zorlayıcı olsa dahi oynanış anlamında daha erişilebilir seviyede olmasının yanı sıra, hikaye sekanslarının belirginliği ve geliştirmelerin kalıcı olması ile aşama kaydetmenin bir parça kolaylaştırabiliyor. Alinea Analytics şirketinin verilerinde ayrıca en aktif oyuncular arasında Saros için tamamlanma oranı Returnal ile karşılaştırıldığında daha fazla olduğu belirtiliyor. Görünüşe göre ilk iki haftada beklenen satış adedine ulaşılamamış olması, pazardaki görünürlük ile alakalı diyebiliriz.

Bakalım Sony Interactive Entertainment'tan oyunun satışlarını sıçratmak için etkin bir hamle gelecek mi? Önümüzdeki dönemde daha fazla tanıtım ile karşılaşabiliriz. Bu olası tanıtımların satışlara ne denli etki edeceği ise bir diğer merak konusu olacak.

Editörün Yorumu

Oyunun ilk duyurulduğu esnada büyük bir coşku ile karşılanmış olduğunu göz önünde bulundurursak, Alinea Analytics şirketinin verileri bir hayli ilginç diyebiliriz. Bunun altında yatan temel sebebin yukarıda da bahsettiğimiz gibi görünürlük ve oyuncuların akıllarında kalıcılık ile alakası bir hayli yüksek olabilir. Sony Interactive Entertainment, Saros için yeteri kadar kapsamlı bir kampanya yapmamıştı. Bu da oyunun yeteri kadar ön planda olamayışı ile sonuçlandı. Elde edilen verilerin ardından, bakalım şirket tarafından nasıl bir hamle gelecek?