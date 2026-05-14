Spotify'dan Sürpriz Karar: Uygulama Logosu Değişti!

Spotify kısa bir süre önce kullanıcılarına sürpriz yaparak logosunda önemli bir değişikliğe gitti. Kullanıcılar uygulamayı güncelledikten sonra yeni logo görünmeye başladı. Peki yeni logo nasıl görünüyor? İşte yeni Spotify logosu!

Spotify Logosunu Değiştirdi

Hatırlanacağı üzere bir önceki Spotify logosu yeşil arka plana sahip yuvarlak ve sade bir tasarımla karşımıza çıkıyordu. Yani daha çok minimalist bir yapıya sahipti. Fakat markanın yeni logosu bunun tam tersine daha gösterişli bir görünümle geliyor. Tabiri caizse bir disko topunu andıran ve ışıltılı bir tasarıma sahip yeni logo aynı zamanda önceki versiyonun aksine üç boyutluymuş gibi bir hissiyat uyandırıyor diyebiliriz.

Bunlara ek olarak iOS tarafında uygulamayı güncelledikten sonra yeni logonun görünmeye başladığını belirtelim. Hatta an itibarıyla App Store’u kontrol ettiğimizde Spotify’ın yeni logosuyla listelendiğini görebiliyoruz. Android tarafında ise şu an için herhangi bir değişiklik yok gibi görünüyor. Uygulama Google Play Store’da halen eski logosuyla listeleniyor.

Spotify Logosu Neden Değişti?

Spotify’ın yaptığı bu logo değişikliğinin nedeni şirketin 20. yılını kutlaması diyebiliriz. Zaten uygulamayı açtığınızda doğrudan “Spotify Editörleri 20. Yılı Kutluyor” şeklinde bir ibareyle karşılaşıyorsunuz. Bilindiği üzere şirket 2006'da kuruldu. Kısacası Spotify'ın 20. yılını yeni bir logoyla kutladığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte şu an için bu değişikliğin kalıcı mı yoksa kısa süreliğine mi yapıldığına dair bir bilgi mevcut değil.

Editörün Yorumu

Dürüst olmak gerekirse Spotify’ın yeni logosunu fazlasıyla beğendim. Ancak şahsi görüşüm bu logo değişikliğinin kalıcı olmayacağı yönünde. Bence önümüzdeki birkaç gün içerisinde yeniden eski logoya dönülebilir. Öte yandan söz konusu değişiklik yazıda da belirttiğim gibi Android tarafına henüz yansımadı. Mevcut Galaxy Z Fold 5 cihazımda ve arkadaşımın Galaxy S24 Ultra’sında uygulamayı güncellememe rağmen yeni logo görünmedi. Ancak iPhone tarafında durumlar farklı. Güncellemeyi yaptıktan sonra yeni logo görünmeye başlıyor.