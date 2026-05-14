PS Plus Mayıs 2026 Oyunları Açıklandı! 8.143 TL'lik 8 Oyun Eklendi
PlayStation Plus'a eklenen yeni oyunlar duyuruldu. Listede Red Dead Redemption 2, Star Wars Outlaws, The Thaumaturge ve çok daha fazlası bulunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- PlayStation Plus'a Mayıs 2026'da eklenen oyunlar arasında Red Dead Redemption 2, Star Wars Outlaws, The Thaumaturge ve Flintlock: The Siege of Dawn yer alıyor.
- Oyunların toplam değeri 8.143 TL olsa da an itibarıyla PS Plus kullanıcıları tarafından ek ücret ödenmeden oynanabiliyor.
- Özellikle açık dünya türüne sahip Red Dead Redemption 2, tüm zamanların en çok sevilen oyunları arasında konumlanıyor. Arthur Morgan'ı yönettiğimiz yapım, vahşi batı temasına sahip.
PlayStation Plus kütüphanesi, her ay yeni oyunlar eklenerek daha zengin bir seçenek yelpazesine sahip hâle geliyor. Son yapılan duyuru ile birlikte Mayıs 2026'da kütüphanede yerini alan oyunlar açıklığa kavuştu. Bu oyunların arasında Red Dead Redemption 2 ve Star Wars Outlaws gibi oldukça önemli yapımlar da bulunuyor.
PS Plus'a Mayıs 2026'da Hangi Oyunlar Eklendi?
- Red Dead Redemption 2
- Star Wars Outlaws
- Bramble: The Mountain King
- The Thaumaturge
- Flintlock: The Siege of Dawn
- Broken Sword - Shadows of the Templar: Reforged
- Enotria: The Last Song (Standart Sürüm)
- Time Crisis
PlayStation Plus kullanıcıları, Mayıs 2026'da Red Dead Redemption 2, Star Wars Outlaws, The Thaumaturge ve Flintlock: The Siege of Dawn de dahil olmak üzere toplamda 8 adet oyuna erişim imkânı elde etti. Bu oyunların toplam değeri ise 8 bin 143 TL'ye denk geliyor.
Red Dead Redemption 2 Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: Rockstar Games
- Yayıncı: Rockstar Games
- Tür: Vahşi batı, açık dünya
Red Dead Redemption 2, açık dünya oyunları arasında yer alıyor. Vahşi batı temalı bu oyunda Arthur Morgan isimli bir karakteri yönetiyoruz. Çok iyi bir hikâyeye sahip olan yapım, dostluk, ihanet ve sadakat gibi konuları başarılı bir şekilde işliyor. Detaylara çok önem verilen oyunda atınızla bağ kurabiliyor, avlanabiliyorsunuz.
Star Wars Outlaws Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: Massive Entertainment
- Yayıncı: Ubisoft
- Tür: Tek oyunculu, aksiyon, açık dünya, bilim kurgu
Star Wars Outlaws, oyuncuyu Kay Vess'in yerine koyan bir Star Wars oyunu. The Empire Strikes Back ile Return of the Jedi arasında geçen hikâyeye sahip yapımda Kay, başına büyük bir ödül konunca bir hayatta kalma mücadelesi vermek zorunda kalıyor. Oyunun çok etkileyici bir atmosferi mevcut. Oynarken gerçekten Star Wars evrenindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz.
Bramble: The Mountain King Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: Dimfrost Studio
- Yayıncı: Maximum Entertainment
- Tür: Korku ve macera
Bramble: The Mountain King'de küçük bir çocuk olan Olle'yi yönetiyoruz. Bir gece ablası Lillemor, gizemli şekilde ormana doğru gidiyor. Karakterimiz de onu takip ediyor. Ne var ki ablası bir yaratık tarafından kaçırılıyor. Olle, oyun boyunca oldukça karanlık ortamlarda ilerleyerek ablasını kurtarmaya çalışıyor.
The Thaumaturge Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: Fool's Theory
- Yayıncı: 11 bit studios
- Tür: Rol yapma oyunu
The Thaumaturge, 1905 yılının Varşova'sında geçen bir rol yapma oyunu. Oyunda doğaüstü güçlere sahip Wiktor Szulski isimli bir karakteri yönetiyoruz. Oyun, gerçek tarih ile doğaüstü olayları birleştirerek ortaya karanlık ve ilgi çekici bir oynanış çıkarıyor. Şehirde dolaşıp ipuçlarını topluyor, insanlardan kalan izleri inceleyerek onların geçmişini anlamaya çalışıyoruz. Böylece bir gizemi çözerken gözlem becerileri de ön plana çıkıyor.
Flintlock: The Siege of Dawn Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: A44 Games
- Yayıncı: Kepler Interactive
- Tür: Souls-like, aksiyon
Flintlock: The Siege of Dawn, insanların ölümsüzlerle savaştığı bir dönemde geçiyor. Ana karakterimiz, Nor Vanek adlı bir asker. Bir kuşatma sırasında yanlış bir adım atıyor. Daha sonra ise bunun yol açtığı sorunu çözmeye çalışıyor. Atmosfer epey karanlık. Doğru zamanda doğru hamleyi yapmak kritik önem taşıyor.
Broken Sword - Shadows of the Templar: Reforged Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: Revolution Software
- Yayıncı: Revolution Software
- Tür: Gizem
Broken Sword - Shadows of the Templar: Reforged'da olaylar, George Stobbart isimli bir turistin Paris'te bir kafede otururken saldırıya tanık olması ile başlıyor. Daha sonra bir gazeteci olan Nico Collard ile birlikte beklemedikleri bir durumun içine doğru çekiliyorlar. Oyunda çevreyi inceliyor, karakterlerle konuşuyor, eşyalar topluyor ve bulmacaları çözüyorsunuz.
Enotria: The Last Song Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: Jyamma Games
- Yayıncı: Jyamma Games
- Tür: Souls-like, rol yapma, tek oyunculu
Enotria: The Last Song, İtalya'dan ilham alarak tasarlanan bir dünyada geçiyor. Enotria isimli ülkeye odaklanan yapımda Canovaccio adlı gizemli bir oyun dünyayı etkisi altına alıyor. İnsanlar kontrol altına alınarak âdeta bir kukla hâline geliyor. Karakterimiz ise bundan etkilenmiyor ve bunun önüne geçmeye yoğunlaşıyor.
Time Crisis Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: Namco
- Yayıncı: Namco
- Tür: FPS
Time Crisis, Richard Miller adlı ajanı kontrol ettiğimiz oyun. Bir adaya kaçırılan kızı kurtarmaya çalışıyoruz. Alışagelmiş bir hikâyesi mevcut ki bu zaten oyunu oynarken tamamen arka planda kalıyor. Bu yapım daha çok aksiyon odaklı olmasıyla ön plana çıkıyor. Süre sistemi ise üzerinizde ciddi bir baskıya neden oluyor.
Editörün Yorumu
PlayStation Plus kütüphanesine Mayıs 2026'da eklenen oyunların çok sayıda oyuncunun dikkatini çekeceğinden eminim. Özellikle Red Dead Redemption 2 ve Star Wars Outlaws sayesinde oyuncular uzun bir süre boyunca ekran karşısından ayrılmak istemeyecektir. Bu da PlayStation kullanım oranının tavan yapmasına sebep olacaktır.