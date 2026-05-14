PS Plus Mayıs 2026 Oyunları Açıklandı! 8.143 TL'lik 8 Oyun Eklendi

PlayStation Plus kütüphanesi, her ay yeni oyunlar eklenerek daha zengin bir seçenek yelpazesine sahip hâle geliyor. Son yapılan duyuru ile birlikte Mayıs 2026'da kütüphanede yerini alan oyunlar açıklığa kavuştu. Bu oyunların arasında Red Dead Redemption 2 ve Star Wars Outlaws gibi oldukça önemli yapımlar da bulunuyor.

PS Plus'a Mayıs 2026'da Hangi Oyunlar Eklendi?

PlayStation Plus kullanıcıları, Mayıs 2026'da Red Dead Redemption 2, Star Wars Outlaws, The Thaumaturge ve Flintlock: The Siege of Dawn de dahil olmak üzere toplamda 8 adet oyuna erişim imkânı elde etti. Bu oyunların toplam değeri ise 8 bin 143 TL'ye denk geliyor.

Red Dead Redemption 2 Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Rockstar Games

Rockstar Games Yayıncı: Rockstar Games

Rockstar Games Tür: Vahşi batı, açık dünya

Red Dead Redemption 2, açık dünya oyunları arasında yer alıyor. Vahşi batı temalı bu oyunda Arthur Morgan isimli bir karakteri yönetiyoruz. Çok iyi bir hikâyeye sahip olan yapım, dostluk, ihanet ve sadakat gibi konuları başarılı bir şekilde işliyor. Detaylara çok önem verilen oyunda atınızla bağ kurabiliyor, avlanabiliyorsunuz.

Star Wars Outlaws Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Massive Entertainment

Massive Entertainment Yayıncı: Ubisoft

Ubisoft Tür: Tek oyunculu, aksiyon, açık dünya, bilim kurgu

Star Wars Outlaws, oyuncuyu Kay Vess'in yerine koyan bir Star Wars oyunu. The Empire Strikes Back ile Return of the Jedi arasında geçen hikâyeye sahip yapımda Kay, başına büyük bir ödül konunca bir hayatta kalma mücadelesi vermek zorunda kalıyor. Oyunun çok etkileyici bir atmosferi mevcut. Oynarken gerçekten Star Wars evrenindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz.

Bramble: The Mountain King Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Dimfrost Studio

Dimfrost Studio Yayıncı: Maximum Entertainment

Maximum Entertainment Tür: Korku ve macera

Bramble: The Mountain King'de küçük bir çocuk olan Olle'yi yönetiyoruz. Bir gece ablası Lillemor, gizemli şekilde ormana doğru gidiyor. Karakterimiz de onu takip ediyor. Ne var ki ablası bir yaratık tarafından kaçırılıyor. Olle, oyun boyunca oldukça karanlık ortamlarda ilerleyerek ablasını kurtarmaya çalışıyor.

The Thaumaturge Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Fool's Theory

Fool's Theory Yayıncı: 11 bit studios

11 bit studios Tür: Rol yapma oyunu

The Thaumaturge, 1905 yılının Varşova'sında geçen bir rol yapma oyunu. Oyunda doğaüstü güçlere sahip Wiktor Szulski isimli bir karakteri yönetiyoruz. Oyun, gerçek tarih ile doğaüstü olayları birleştirerek ortaya karanlık ve ilgi çekici bir oynanış çıkarıyor. Şehirde dolaşıp ipuçlarını topluyor, insanlardan kalan izleri inceleyerek onların geçmişini anlamaya çalışıyoruz. Böylece bir gizemi çözerken gözlem becerileri de ön plana çıkıyor.

Flintlock: The Siege of Dawn Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: A44 Games

A44 Games Yayıncı: Kepler Interactive

Kepler Interactive Tür: Souls-like, aksiyon

Flintlock: The Siege of Dawn, insanların ölümsüzlerle savaştığı bir dönemde geçiyor. Ana karakterimiz, Nor Vanek adlı bir asker. Bir kuşatma sırasında yanlış bir adım atıyor. Daha sonra ise bunun yol açtığı sorunu çözmeye çalışıyor. Atmosfer epey karanlık. Doğru zamanda doğru hamleyi yapmak kritik önem taşıyor.

Broken Sword - Shadows of the Templar: Reforged Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Revolution Software

Revolution Software Yayıncı: Revolution Software

Revolution Software Tür: Gizem

Broken Sword - Shadows of the Templar: Reforged'da olaylar, George Stobbart isimli bir turistin Paris'te bir kafede otururken saldırıya tanık olması ile başlıyor. Daha sonra bir gazeteci olan Nico Collard ile birlikte beklemedikleri bir durumun içine doğru çekiliyorlar. Oyunda çevreyi inceliyor, karakterlerle konuşuyor, eşyalar topluyor ve bulmacaları çözüyorsunuz.

Enotria: The Last Song Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Jyamma Games

Jyamma Games Yayıncı: Jyamma Games

Jyamma Games Tür: Souls-like, rol yapma, tek oyunculu

Enotria: The Last Song, İtalya'dan ilham alarak tasarlanan bir dünyada geçiyor. Enotria isimli ülkeye odaklanan yapımda Canovaccio adlı gizemli bir oyun dünyayı etkisi altına alıyor. İnsanlar kontrol altına alınarak âdeta bir kukla hâline geliyor. Karakterimiz ise bundan etkilenmiyor ve bunun önüne geçmeye yoğunlaşıyor.

Time Crisis Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Namco

Namco Yayıncı: Namco

Namco Tür: FPS

Time Crisis, Richard Miller adlı ajanı kontrol ettiğimiz oyun. Bir adaya kaçırılan kızı kurtarmaya çalışıyoruz. Alışagelmiş bir hikâyesi mevcut ki bu zaten oyunu oynarken tamamen arka planda kalıyor. Bu yapım daha çok aksiyon odaklı olmasıyla ön plana çıkıyor. Süre sistemi ise üzerinizde ciddi bir baskıya neden oluyor.

Editörün Yorumu

PlayStation Plus kütüphanesine Mayıs 2026'da eklenen oyunların çok sayıda oyuncunun dikkatini çekeceğinden eminim. Özellikle Red Dead Redemption 2 ve Star Wars Outlaws sayesinde oyuncular uzun bir süre boyunca ekran karşısından ayrılmak istemeyecektir. Bu da PlayStation kullanım oranının tavan yapmasına sebep olacaktır.