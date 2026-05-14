Mazda'nın Tam Elektrikli Aracı Çıkmaza Girdi! Bir Kez Daha Ertelendi

Mazda, elektrikli araçlara geçişte hızlanmak yerine daha sakin bir şekilde ilerlemeyi planlıyor. Daha önce tam elektrikli modelini piyasaya sürmekte kararlı olduğuna işaret eden marka, yakın zamanda bu planlarını yeniden gözden geçirdi. Bunun sonucunda ise yeni nesil elektrikli platformuna sahip olacak tam elektrikli aracı için bir erteleme kararı daha aldı.

Mazda'nın Elektrikli Aracıyla İlgili Nasıl Bir Planı Vardı?

Mazda, yeni nesil elektrikli platformuyla geliştireceği aracını en başta 2025 yılında tanıtmayı planlıyordu. Daha sonra bu tarih 2027 yılına ertelendi. Yılın başında ise 2028 yılına erteleme kararı alındı. Gelinen noktada ise bir erteleme kararı daha alındı ve bu modelin 2029 yılında piyasaya sürülmesi üzerinde karar kılındı.

Mazda, Beklenen Elektrikli Aracını Neden Erteledi?

Şirket, 2030 yılına kadar elektrikli araçların toplam satıştaki payını önemli ölçüde yükseltmeyi planlıyordu. Ne var ki 2030 yılına kadar bu geçiş için sadece 7,52 milyar dolar (341 milyar 674 milyon 358 bin 400 TL) bütçe ayırmayı planlıyor. Hyundai gibi diğer rakiplerin ise sadece bir ülke için bundan katbekat fazla harcama yapması bekleniyor.

Markanın rakipleri kadar kaynağı bulunmuyor. Harcamalarını dikkatli şekilde yapması gerekiyor. Bu yüzden işleri biraz ağırdan alması anlaşılabilir bir sebep. Kaldı ki bir hedefe ulaşmak için önemli olan her zaman hızlı olmak değil. Bazen risk almaktan kaçınmak, yavaş ve tedbirli hareket etmek de kazandırabiliyor.

Elektrikli araçlara şu an ciddi bir talep olduğu aşikâr ama müşterilerin karşısına sağlam bir sonuçla çıkmak da kritik önem taşıyor. Ne kadar ilgi çekici bir elektrikli araç geliştirilirse pazarda o kadar önemli yere sahip olunur. O yüzden bu ertelemeler, marka açısından şu an olmasa bile ileride kazandırma potansiyeline sahip.

Mazda'nın Mevcut Durumu Nasıl Görünüyor?

Mazda şu an tam elektrikli araca tamamen odaklanmak yerine hibrit odaklı hareket etmeyi tercih ediyor. Bu nedenle 2030 yılına kadar elektrikli araç satış hedeflerini düşük tutuyor. Şirketin şu anki planları arasında süreci hızlandırıp tam elektrikli aracını bir an önce piyasaya sürmek ve işini şansa bırakmak yerine kontrolü elinde tutmak var. Hazır olduğunda ise elektrikli araçlara daha çok ağırlık vermesi bekleniyor.

Editörün Yorumu

Mazda'nın tam elektrikli araç konusunda işleri ağırdan almasını mantıklı buluyorum. Şu anki pazar koşullarını göz önüne aldığımda markanın hâlihazırdaki büyük rakipleri ile yarışmaya çalışmasının finansal açıdan ciddi bir risk oluşturabileceği kanaatindeyim. Tabii, bu konuda ne kadar geç kalırsa o kadar güçlüklerle karşılaşacaktır.

Gerek Çin gerek ABD merkezli şirketler, elektrikli araç konusunda erken hamlede bulunarak pazarı büyük ölçüde sırtlanmaya başladı. Tabii ki hibrit hâlâ yoğun talep görüyor, önemli ölçüde kâr elde ettirme potansiyeli taşıyor. Mazda'nın şimdilik hibrite yoğunlaşarak işini riske atmak istememesi anlaşılabilir bir sebep ama çok geç kalması hâlinde de dezavantajlı konumdan kurtulabilmesi epey zamanını alabilir. O yüzden bunların da iyi değerlendirilmesinde fayda var.