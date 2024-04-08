eSIM Kullanımı Giderek Artıyor: Maliyetler Neredeyse Yarı Yarıya Düşüyor!

Eğer sıklıkla yurt dışı seyahati yapıyorsanız operatörünüz üzerinden yurt dışı paketleri almak yerine eSIM çözümlerine başvurmuş olmanız muhtemel. Öyle ki bir seyahat eSIM'indeki veri için büyük olasılıkla Türkiye'deki operatörün talep ettiğinden çok daha az ödeme yapılıyor ve bu tip çözümler giderek yaygınlaştığından dünya genelindeki eSIM kullanımı her geçen gün artıyor.

Juniper Research tarafından hazırlanan yeni bir rapor, küresel eSIM kullanıcı sayısının 2024'te 40 milyondan 2028'de 215 milyonun üzerine çıkacağını öne sürüyor. Düzenli olarak seyahat edenlerin sayısındaki artış ve seyahat eSIM'lerine ilişkin artan farkındalık bu büyümeye büyük katkıda bulunurken, yükselen trendin diğer nedenleri de elbette maliyet ve konfor.

eSIM Kullanımının Önümüzdeki 4 Yılda %437 Artması Bekleniyor

Seyahat eSIM'lerini temin etmek de oldukça kolay. Tek yapmak gereken gideceğiniz ülkedeki bir operatörün eSIM hizmet sağlayıcısından eSIM profilini telefonunuza indirmek.

Ayrıca mevcut maliyet trendlerine dayanarak, az önce bahsettiğimiz araştırma makalesi, 2024 yılında mobil abonelerin operatör tabanlı dolaşım planlarını kullanırken GB veri başına ortalama 8,57 dolar harcanacağını iddia ediyor. Buna karşılık, seyahat eSIM kullanıcıları şu anda GB başına ortalama 5,50 dolar ödüyor. Bu da düzenli olarak seyahat eden kullanıcılar için %35 maliyet tasarrufu anlamına geliyor.

Bunların yanı sıra eSIM destekleyen cihazların sayısı da artıyor. Rapora göre ABD'deki cihazların yarısından fazlası bu yıl eSIM destekli gelecek.

Peki siz daha önce eSIM kullandınız mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.