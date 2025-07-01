Eski Apple Mühendisi Yeni Vision Pro Tasarımını Rakiplere Sattı!

Apple yeni Vision Pro üzerinde çalışmalarına devam ederken şok bir iddia gündemi sarstı. Gelen bilgilere göre eski bir Apple mühendisi rakip bir markaya tasarım gibi farklı bilgileri içeren hassas bir dokümanı paylaştı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Apple’dan Eski Mühendisine Ticari Sır Davası: Hedefte Vision Pro Belgeleri Var!

Apple eski kıdemli ürün tasarım mühendisi Di Liu hakkında ticari sırların kötüye kullanılması ve sözleşme ihlali gerekçesiyle dava açtı. Şirket 24 Haziran 2025’te Santa Clara İlçe Yüksek Mahkemesi’ne sunduğu şikayette Liu’nun istifasından hemen önce gizli belgeleri kişisel hesabına aktardığını ve bu eylemlerin Apple’ın rekabet avantajını tehlikeye attığını belirtti.

Dava özellikle Apple’ın artırılmış gerçeklik ürünü Vision Pro’nun geliştirme sürecine dair önemli bilgilerin dışarı sızdırıldığına işaret ediyor. Apple’a göre Di Liu, şirketten ayrılma gerekçesi olarak kişisel sağlığına odaklanmak ve ailesiyle vakit geçirmek istediğini beyan etti. Ancak Apple Liu’nun bu açıklamanın ardından Snap Inc.’ten gelen bir iş teklifini kabul ettiğini ve bunu Apple’a bildirmediğini iddia ediyor.

Snap Spectacles adlı AR gözlükleriyle tanınan ve Apple ile aynı pazarda rekabet eden bir şirket olarak dikkat çekiyor. Apple bu durumun şirketin gizli bilgilerini korumak için uyguladığı standart erişim iptali protokolünü devre dışı bırakmak amacıyla bilinçli olarak saklandığını ileri sürüyor.

Dava dosyasında yer alan iddialara göre Liu, görevden ayrılmadan önce Apple tarafından verilen MacBook üzerinden ürün tasarımı, test sonuçları, tedarik zinciri stratejileri ve yayınlanmamış Vision Pro özellikleriyle ilgili klasörleri manuel olarak seçti yeniden adlandırdı ve kişisel bulut hesabına aktardı. Daha sonra aynı makineden bu dosyaları sildiği de ileri sürülüyor.

Apple tüm bu transfer işlemlerinin dizüstü bilgisayarda yapılan adli analiz sonucunda tespit edildiğini belirtiyor. Her ne kadar Snap Inc. davada sanık olarak yer almasa da Apple, Liu’nun yeni görev tanımı ile sızdırıldığı iddia edilen bilgiler arasında “önemli örtüşmeler” olduğunu savunuyor.

Snap ise yaptığı basın açıklamasında Liu’nun şu anki görevleriyle söz konusu dava arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını ifade etti. Apple mahkemeden Liu’nun elindeki materyalleri iade etmesini tüm cihazlarının incelenmesine izin vermesini ve Apple’a ait hiçbir gizli bilginin kalmadığını doğrulamasını istiyor.

Ayrıca belirtilmemiş bir tazminat talebinde de bulunuluyor. Dava süreci teknoloji sektöründe gizlilik, rekabet ve çalışan geçişleri konusundaki hassas dengeyi yeniden gündeme taşımış durumda. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...