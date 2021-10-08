Eski Apple Watch Modelleri Zamlandı!

Apple 08 Ekim 2021 tarihinde saat 15:00 itibarıyla Apple Watch Series 7 modelini ön siparişe sundu. Yeni modelin ön siparişe sunulması ile birlikte eski modellerin fiyatlarında güncellemeye giden şirket, Watch Series 3 ve Watch SE modellerinin fiyatlarını artırma kararı aldı.

Eski Apple Watch'ların Fiyatı Arttı

Apple tarafından iPhone 13 serisi ile birlikte tanıtılan Watch Series 7, temelde yenilenmiş bir tasarım ile kutudan çıkıyor. Birkaç dakika önce ön siparişe sunulan modelin 41 mm varyantı 4.399 TL iken, 45 mm varyantı 4.699 TL olarak belirlenmiş durumda.

Bu arada modellerin yurt dışı fiyatlarına göz attığımızda 41 mm için 399 dolar, 45 mm için 429 dolar başlangıç fiyatları ile karşılaşıyoruz. Bu durumda 41 mm versiyonu yurt dışından yaklaşık 3.550 TL, 45 mm versiyonu ise yaklaşık 3.825 TL ödeyerek satın alabiliyorsunuz.

Ayrıca şirket, yeni modellerle birlikte Watch Series 3 ve Watch SE modellerinin satışına da devam ediyor ancak bu modellerin ülkemizdeki fiyatları güncellenerek artırılmış durumda: Yeni fiyatlarla birlikte Watch Series 3 için en az 2.199 TL, Watch SE için ise en az 3.099 TL ödemeniz gerekecek:

Apple Watch Series 3 38 mm 2.199 TL

Apple Watch Series 3 42 mm 2.499 TL

Apple Watch SE 40 mm 3.099 TL

Apple Watch SE 44 mm 3.399 TL

Apple Watch Series 7 41 mm 4.399 TL

Apple Watch Series 7 45 mm 4.699 TL

Şirketin Watch Series 4 modelinden bu yana uyguladığı tasarımın dışına çıkan Watch Series 7, 40mm ve 44mm boyutları yerine 41mm ve 45mm boyutları ile satışa sunuluyor ve daralan çerçeveler sayesinde ekran boyutu diğer modellerden çok daha geniş bir alana yayılmayı başarıyor.

Genel tasarım hatları ile de önceki modellerden sıyrılan Watch Series 7, daha yumuşak geçişlerle birlikte iPhone 12 serisini andıran ve iPhone 13 ile uyum yakalayan bir yapıya sahip. Yeni tasarımın ve büyüyen ekranın nimetlerinden tam anlamı ile yararlanmayı başaran Watch Series 7, 15 Ekim 2021 tarihinden itibaren altmışın üzerinde ülkede satın alınabilir durumda olacak.