Telefonlara İhtiyaç Kalmayabilir: Eski Apple Yöneticilerinden Dünyanın İlk Cihazı!

Eski Apple yöneticileri Imran Chaudhri ve Bethany Bongiorno'nun kurduğu teknoloji firması Humane, yakında çok ses getirecek. Çünkü ikilinin kurduğu firma, yapay zekâ ile donatıldığı söylenen dünyanın ilk cihazını tanıtacak.

Akıllı Telefonlara İhtiyaç Kalmayabilir!

Humane firmasının en büyük hedeflerinden bir tanesi dünyaya bambaşka bir teknoloji getirmek. Firma, büyük yatırımlar yaparak kendine güçlü bir ekip kurdu. Bu ekiple birlikte yapay zekâ destekli yeni nesil bir cihaz geliştirdi.

Humane Ai Pin adındaki cihaz hakkında Imran Chaudhri şunları söylemişti: “Söylentiler doğru… Akıllı telefon öldü. Önümüzdeki yıl (2023) yapay zekâ için sıfırdan üretilen dünyanın ilk cihazı ile geliyoruz.”

Chaudhri'nin akıllı telefon devrini bitirebileceğini söyleyerek iddialı bir şekilde tanıttığı Humane Ai Pin, ilk olarak TED konferansında gösterildi. Cihazın ChatGPT’ye de güç veren GPT-4 büyük dil modeliyle ve Qualcomm imzalı bir Snapdragon işlemciyle çalışacağı biliniyor.

Temelde hoparlör ve mikrofona sahip bir akıllı projeksiyon cihazı diyebileceğimiz Humane AI Pin, sensörlerle donatılmış giyilebilir bir cihaz olarak kullanılacak. Kullanıcılar cihazın arayüzünü ekrana ihtiyaç duymadan duvara, perdeye, masaya ve hatta avuç içine bile yansıtabilecek.

Hoparlör ve mikrofonu ile sesli asistan özelliği sunabilen, çeviri ve telefon görüşmesi yapabilen Humane AI Pin, yapay zekâ desteğiyle yaşamın her alanında kullanılabilir olacak.

9 Kasım'da tanıtılması beklenen cihazın 1.000 dolar fiyat etiketine sahip olacağı ve aylık abonelik ücreti isteyeceği söylentileri ise en büyük eleştiri konusu oldu.

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