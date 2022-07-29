Eski Google CEO'su: "Yapay Zeka Nükleer Silahlar Kadar Güçlü"

Google'ın eski CEO'larından yazılım mühendisi Eric Schmidt, ABD Colorado eyaletinde düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda yapay zekanın geleceği hakkında konuştu. Yapay zeka alanında geçmişte devletler arasında yapılan nükleer silah anlaşmalarının bir benzerlerinin yaşanacağını belirtti.

Eric Schmidt, yaptığı açıklamada soğuk savaş dönemindeki nükleer silah caydırıcılığını "1950'lerde ve 60'larda, nükleer silah testleriyle ilgili 'süprize yer yok' kuralıyla bir dünya kurmayı başardık ve testler de nihayetinde yasaklandı. Şimdi bir ülke test için füze fırlatmak istediğinde diğerlerine haber veriyor. Diğer ülkeer de füze savunma sistemlerini kullanarak test edilen füzeyi takip ediyor ve böylece sistemlerini buna göre eğitebiliyor. Bu 'süprize yer yok' kuralı, karşılıklı güven ya da güvensizlik dengesi meselesi" olarak açıkladı.

"Yapay Zeka Devletler İçin Nükleer Silahlar Kadar Büyük Tehdit Oluşturacak"

Nükleer silahlar üzerinden verdiği örneğin bir benzerinin yapay zeka alanında da yaşanmasını beklediğini belirten Schmidt, süprize yer bırakmayan karşılıklı caydırıcılığın devletler tarafından uygulanacağını düşünüyor. Schmidt'e göre yapay zeka bu denli bir devletler arası güven ve güvensizlik dengesini oluşturabilecek kadar güçlü.

Yapay zeka alanında yaşanan gelişmelerin Çin ve Amerika özelinde yeni bir gerilim noktası oluşturması bekleniyor. Araştırmalara göre son yıllarda Çin'in yapay zeka üzerine yaptığı yatırımlar, neredeyse diğer tüm ülkelerden daha önde olmalarını sağladı. Daha şimdiden Çin'in ulusal güvenliğin sağlanmasında yapay zekanın yeteneklerine başvurduğu biliniyor.