Eski iPhone'u Satmak İsteyen Kullanıcı Oranı Android'den Daha Yüksek

Eski iPhone'u satmak isteyen Apple kullanıcı oranının eski Android işletim sistemli akıllı telefonunu satmak isteyen kullanıcı oranından çok daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

iPhone 13'ün duyurusuna saatler kala Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) tarafından haftanın başında yayımlanan araştırma sonuçları, Apple kullanıcılarının eski akıllı telefonları ile ilgili planlarını da çok net bir şekilde gözler önüne sermiş oldu.

CIRP, araştırmada kullanılmış iPhone'ların kullanışmış Android akıllı telefonlara kıyasla büyük bir çoğunlukla daha iyi bir durumda olduğunu tespit etti. Örneğin 12 ay boyunca kullanılan iPhone'ların %65'inden fazlasının ekranı iyi durumdayken konu Android akıllı telefonlar olduğunda bu oran %60'ın altına düştü.

Eski iPhone'u Satmak İsteyenlerin Oranı Neden Daha Yüksek?

İlginç bir şekilde söz konusu batarya olduğunda durum değişiyor. iPhone kullanıcılarının yalnızca %23'ü, 1 yıl sonra telefonlarının şarj olmadan tam bir gün dayandığını belirtirken Android kullanıcılarının %30'u 12 ay sonra akıllı telefonlarının şarjının 1 gün boyunca dayandığını söyledi.

Neyse ki 1 yıl sonra kullanılamaz hale gelen cihaz sayısının oldukça az olduğu söylenebilir. Hem iPhone hem de Android telefonlar söz konusu olduğunda kullanıcıların %10'undan daha azı, 1 yıl sonra telefonlarının tamamen kullanılamaz hale geldiğini öne sürdü. %20'den daha azı ise bataryanın sadece birkaç saat sürdüğünü fark ettiğini bildirdi.

CIRP, telefonlar daha dayanıklı hale geldikçe insanların onları yenisi ile değiştirme süresinin de arttığını ifade etti.

Peki, akıllı telefonlarını her yıl yenisi ile değiştiren insanlar telefonları ile ne yapıyor? CIRP tarafından paylaşılan verilere bakılacak olursa iPhone ya da Android kullanıcılarının %10'undan daha azı, eski telefonlarını satıyor. Android kullanıcılarının büyük bir kısmı, önceki akıllı telefonlarını elinde tutuyor. iPhone sahiplerinin yaklaşık %30'u da takas yoluna başvuruyor.

Apple da öte yandan kullanıcıları iPhone değiştirme programına giderek daha çok teşvik etmeye devam ediyor. Buna ek olarak ikinci el iPhone'lar için Android telefonlara göre daha yüksek miktar teklif ediliyor. Son olarak anketin ABD'de yapıldığını, bu nedenle sonuçların diğer ülkelere göre farklı olabileceğini belirtmek gerekiyor.