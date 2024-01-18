Rockstar, Eski Konsollar İçin GTA Online’da Sınırlandırmaya Gideceğini Belirtti!

Rockstar blog yazısında yeni bir duyuru yayınladı.

Duyuruda GTA Online için PlayStation 4 ve Xbox One konsollarının gelecek güncellemeleri alabilmeleri için sınırlandırmaya gideceklerini belirtti.

Klip düzenleyici özelliği yakında GTA Online'ın PS4 ve Xbox One sürümlerinden kaldırılacak.

Çünkü PS4 ve Xbox One konsolları artık eskisi gibi kullanışlı çalışamıyor.

Rockstar, bu adımın eski nesil konsolların güncellemeye devam edebilmeleri için olduğunu duyurdu.

Rockstar Editor; PC, PS5 ve Xbox Series X/S Platformunda Kullanılmaya Devam Edecek

Rockstar, "Önceki nesil konsolların teknik kapasitesi dahilinde mümkün olanın sınırlarına yaklaşmaya başladık. PlayStation 4 ve Xbox One'da gelecekteki GTA Online güncellemelerine izin vermek için gerekli adımları atıyoruz" dedi.

Rockstar "bu güncellemenin, platformların istikrarını sağlamaya ve mümkün olduğunca uzun süre GTA Online eklemeleriyle güncel kalmalarına yardımcı olacak" diye ekledi.

Görünüşe göre son nesil konsolların artık günümüz oyunlarına ayak uyduramayacağı zamanlara yaklaşıyoruz.

Son nesil konsollar GTA Online'ı tamamen kaybedeceği bir geleceğe işaret ediyor olabilir.

Rockstar Editor 20 Şubat’ta PS4 ve Xbox One’dan Kaldırılacak

Rockstar Editor, editörde sahip olabileceğiniz tüm klipler veya projeler de dahil olmak üzere, 20 Şubat'ta PS4 ve Xbox One'dan kaldırılacak.

PS5, Xbox Series X ve PC'de normal şekilde kullanılabilir olacak.

Farklı bir destek sayfası da stüdyonun bu değişikliğinin istikrarlı güncelleme desteği için olduğunu onayladı.

Rockstar Editor, şu anda GTA 5'i %100 tamamladığınızda açılacak birkaç kupa ve başarıya bağlıdır.

Eğer hala GTA 5'i tamamlayamamış bir oyuncuysanız, birkaç haftanız kaldığını belirtelim.

PS4 ve Xbox One üzerinden GTA Online oynuyor musunuz? Rockstar Editor kullanıyor musunuz? Bize aşağıdaki yorumlar bölümünden yazabilirsiniz.