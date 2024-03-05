Eski Twitter CEO'su Elon Musk'a Dava Açtı: Peki Ama Neden?

Son dönemde adını sürekli davalarıyla duyduğumuz Elon Musk'a bir yeni dava da eski Twitter CEO'su tarafından açıldı. Eski CEO Parag Agrawel, üç eski üst düzey çalışanla bir araya geldi ve Musk'a dava açtı.

Yeni ismiyle X'i satın alan Musk, satın alma aşamasındayken CEO koltuğunda Parag Agrawal oturuyordu. CFO görevindeki Ned Segal ve avukatlar Sean Edgett ile Vijaya Gadde o dönemde Twitter kadrosunu oluşturuyordu.

Musk'a Neden Dava Açtılar?

CEO, CFO ve avukatların bir araya gelerek açtığı davanın sebebi, şirketten alacakları 128 milyon doların üzerindeki kıdem tazminatlarını almadıklarını iddia etmeleri. Bunun için de yasal yollarla haklarını savunmayı tercih ettiler.

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığı zaman Agrawal, Segal ve avukatları direkt işten çıkarmıştı. Sebebi de Musk'ın sözünü verdiği 44 milyar dolarlık satın alımdan kaçmaya çalıştığında ona engel olmaları.

Görülecek olan davaya ilişkin “Bu Musk’ın oyun kitabı: Diğer insanlara borçlu olduğu parayı elinde tutmak ve onları kendisine dava açmaya zorlamak.” yönünde bir açıklama yapılıyor.

Elon Musk'ın kaybedeceğini bildiğini davalara gecikmesi, zorluklar çıkarması ve davacılara yüklü yasal masraflar çıkardığını öne sürülüyor. Bakalım bu davada durum nasıl sonuçlacak.