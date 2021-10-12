Türk Bilim İnsanları Esnek Güneş Hücresi Üretti

Eskişehir Teknik Üniversitesinde görevli bilim insanları, esnek güneş hücresi üreterek büyük bir başarının altına imza attı. Bilim insanları uydulara, hava ve uzay araçlarına, askeri taşıtlara enerji sağlayan güneş hücrelerinin üretiminde galyum arsenik yerine silisyum kullanarak maliyeti düşürüp yerlileştirmeye katkı sağladı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim elemanlarından Doç. Dr. Mustafa Kulakcı ve Prof. Dr. Uğur Serincan, TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında 2018 yılında "Silisyum Alttaş Kullanarak Yüksek Verimli Esnek İnce Film Galyum Arsenik Güneş Hücrelerinin Büyütülmesi, Fabrikasyonu ve Karakterizasyonu" isimli proje için destek aldı.

Yaklaşık 3 yıllık çalışmanın ardından normalde galyum arsenik alttaş üzerinde üretilen III-V grubu esnek ince film güneş hücrelerini silisyum alttaşlar üzerinden geliştiren Doç. Dr. Kulakcı ve Prof. Dr. Serincan, üniversitenin Nanoboyut Araştırma Laboratuvarı'nda tasarladıkları proje ile Milli Uzay Programı'na katkı sunmayı hedefliyor.

Esnek Güneş Hücresi Nedir, Ne İşe Yarıyor?

Projeye ilişkin önemli bilgiler paylaşan Doç. Dr. Kulakcı, uydularda, hava ve uzay araçlarında, askeri taşıtlarda pahalı olmasına rağmen galyum arsenik tabanlı III-V grubu esnek güneş hücrelerinin kullanıldığını belirtti.

Esnek güneş hücresi üretiminde pahalı galyum arsenik yerine çok ucuz ve alttaş teknolojisi çok daha gelişmiş silisyumu kullandıklarını ifade eden Doç. Dr. Kulakcı, "Galyum arsenik, silisyumla karşılaştırdığınızda çok pahalı bir malzeme" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Proje kapsamında silisyum üzerinden kaldırarak ürettiğimiz esnek ince güneş hücreleri, galyum arsenik tabandan kaldırdığımızla neredeyse birbiriyle karşılaştırılabilir seviyede performans gösterdi. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla III-V grubu fotovoltaik teknolojileri alanında büyük ölçek üretim için maliyet etkin yeni bir kulvar açtığımıza inanıyoruz. Galyum arsenik tabanlı ince film esnek hücreler gelecekte çok önemli bir teknoloji olacak. Hücre teknolojisine bağlı olarak III-V grubu güneş hücresinin üretim maliyetinin yaklaşık yüzde 85-90'ı alttaştan geliyor."

Esnek güneş enerjisine dair önemli bilgiler aktaran Prof. Dr. Serincan, "Galyum arsenik tabanlı III-V grubu esnek ince film hücreleri üretebilmek ve bir taraftan da maliyeti azaltmak çok önemli. Bunlar kritik teknolojiler çünkü hem sivil hem de askeri uygulamaları bulunuyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Serincan, "Maliyetini azaltıp üretilen miktarı artırdığınızda sivil alandaki uygulamaları da genişleyebiliyor. III-V grubu esnek ince film güneş hücreleri, yüksek maliyeti ve sınırlı üretimleri nedeniyle uydu, havacılık ya da askeri alanlarda kullanılıyor" dedi ve şu şekilde devam etti: