600 Yıllık Okuldan Tarihi Karar! Akıllı Telefonlara Yasak Geldi

Eton College, ünlü mezunları arasında Prens William ve Harry, Ian Fleming ve Tom Hiddleston gibi isimlerin bulunduğu tarihi ve seçkin bir İngiliz yatılı okuludur. Eylül ayından itibaren yeni gelen öğrenciler için akıllı telefon yasağı getiriyor ve onları eski model Nokia telefonlarla sınırlıyor.

Eton College'da Telefon Devrimi

Eton College'un yeni mobil telefon politikası, öğrencilerin akıllı telefonlarını evde bırakmalarını ve okula yalnızca SIM kartlarını getirip eski model, internete erişimi olmayan Nokia cep telefonlarına takmalarını gerektiriyor. Bu karar, İngiltere hükümetinin okul günü boyunca öğrencilere akıllı telefon yasağı getirilmesine izin veren yönergelerine dayanıyor.

Öğrencilerin, yalnızca telefon görüşmeleri yapabildikleri ve metin mesajları gönderebildikleri bu basit telefonlarla geri dönüşü, modern teknolojinin eğitim ortamlarında nasıl sınırlanabileceği sorusunu gündeme getiriyor.

ABD'de de akıllı telefon yasakları ve kılavuzları giderek yaygınlaşıyor. Birçok eyalet, öğrencilerin okula geldiklerinde akıllı telefonlarını Yondr torbalarına koymalarını gerektiren kurallar getirmiş durumda.

Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi, öğrencilere yönelik geniş kapsamlı bir telefon yasağı geçirdi ve bu durum, California Valisi Gavin Newsom'un eyalet genelinde benzer bir yasa çıkarma çağrısında bulunmasına yol açtı.

New York Şehri, kamu okulları şansölyesi David Banks'in yakın zamanda telefon yasağı getirmeyi planladığını açıkladı ve New York Valisi Kathy Hochul ise öğrencilerin internet erişimi olmayan telefonları taşımasını sağlayacak iki yeni yasa tasarısını eyalet meclisiyle işbirliği içinde geçirmeye çalışıyor.

Florida'da ise eyalet genelinde okullarda akıllı telefon kullanımını yasaklayan ve öğrencilere Wifi ağlarında sosyal medya erişimini engelleyen kurallar yürürlükte.

Bu gelişmeler, eğitimde teknoloji kullanımının denetimi konusundaki tartışmaları ve politika değişikliklerini yansıtıyor.