ETS 2 ve ATS 1.42 Güncellemesi ile Gelen Yenilikler

ETS 2 ve ATS için 1.42 güncellemesi neler barındırıyor? 1.42 Güncellemesi hem Euro Truck Simulator 2 hem de American Truck Simulator için yayınlandı ve bu büyük bir güncelleme olacak gibi görünüyor.

Geliştirici SCS Software, bu güncellemeyi bir süredir beta sürümünde tutuyordu ve şimdi Konvoy çok oyunculu modu için mod desteği ve tamamen yenilenmiş bir kuvvet geri bildirim sistemi (Force Feedback) ile herkes için yayınlanacak.

Artık Convoy multiplayer'da desteklenen modlarla, yeni bir oturum tarayıcısı tam olarak hangi oyunların mod gereksinimlerine sahip olduğunu görmenize izin verecek ve bu modlar Steam Workshop'ta mevcutsa, ihtiyacınız olan her şeyi otomatik olarak indirebileceksiniz. Ancak Konvoy oturumları 70 mod ile sınırlı olacak.

SCS Software'den gelen yazılı açıklama şu şekilde:

1.42 ayrıca Euro Truck Simulator 2 ve American Truck Simulator ile uyumlu direksiyonlar ve kontrolörler için Force Feedback profillerine bir güncelleme getiriyor. Kuvvet geri beslemesi, sürtünmeyi daha gerçekçi bir şekilde modelleyen tamamen yeni bir sistemle yenilendi.

Geliştiricilerin duyuruda açıkladığı gibi, yeni sistem "eski yapay etkilerin bazılarını yeni merkezleme ve lastik sürtünme kuvveti geri bildirimi ile birleştiriyor, bu da ilk direksiyon aksındaki kuvvetlerden elde edilen gerçek hesaplamalara dayanıyor ve günümüz kamyonlarının çoğunda kullanılan bir hidrolik direksiyonun dişli sistemi davranışını simüle ediyor."

