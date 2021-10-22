ETS 2 ve ATS 1.42 Güncellemesi ile Gelen Yenilikler

ETS 2 ve ATS için 1.42 güncellemesi neler barındırıyor? 1.42 Güncellemesi hem Euro Truck Simulator 2 hem de American Truck Simulator için yayınlandı ve bu büyük bir güncelleme olacak gibi görünüyor.

Geliştirici SCS Software, bu güncellemeyi bir süredir beta sürümünde tutuyordu ve şimdi Konvoy çok oyunculu modu için mod desteği ve tamamen yenilenmiş bir kuvvet geri bildirim sistemi (Force Feedback) ile herkes için yayınlanacak.

ETS 2 ve ATS için 1.42 güncellemesi

Artık Convoy multiplayer'da desteklenen modlarla, yeni bir oturum tarayıcısı tam olarak hangi oyunların mod gereksinimlerine sahip olduğunu görmenize izin verecek ve bu modlar Steam Workshop'ta mevcutsa, ihtiyacınız olan her şeyi otomatik olarak indirebileceksiniz. Ancak Konvoy oturumları 70 mod ile sınırlı olacak.

SCS Software'den gelen yazılı açıklama şu şekilde:

Mod desteğini barındırmak için tamamen yeni bir kullanıcı arayüzü oluşturduk. Oturum tarayıcısına girdiğinizde, sağ tarafta sunucu için mod uyumluluk gereksinimlerini listeleyen yeni bir bölüm göreceksiniz. Ayrıca hangi sunucularda modların etkinleştirildiğini ve hangilerinin etkinleştirilmediğini size bildirmek için sunuculara yeni simgeler ekledik. Şu anda bir Konvoy oturumu, bir oturum sırasında yalnızca maksimum 70 değişikliğe izin verecek. Topluluğumuzun daha küçük bir yüzdesinin bu sayıdan daha fazlasını kullanabileceğini anlıyoruz ve gerekli görürsek gelecekte ince ayar yapmak ve ayarlamalar yapmak için sosyal medya kanallarımızdan yapılan geri bildirimleri izlemeye devam edeceğiz.

1.42 ayrıca Euro Truck Simulator 2 ve American Truck Simulator ile uyumlu direksiyonlar ve kontrolörler için Force Feedback profillerine bir güncelleme getiriyor. Kuvvet geri beslemesi, sürtünmeyi daha gerçekçi bir şekilde modelleyen tamamen yeni bir sistemle yenilendi.

Geliştiricilerin duyuruda açıkladığı gibi, yeni sistem "eski yapay etkilerin bazılarını yeni merkezleme ve lastik sürtünme kuvveti geri bildirimi ile birleştiriyor, bu da ilk direksiyon aksındaki kuvvetlerden elde edilen gerçek hesaplamalara dayanıyor ve günümüz kamyonlarının çoğunda kullanılan bir hidrolik direksiyonun dişli sistemi davranışını simüle ediyor."

Update 1.42 has been released for Euro Truck Simulator 2 & American Truck Simulator and features:



Convoy MOD Support 🔧🚛🚛

& Force Feedback Updates ⚙️



Full details of changes at our blogpost: https://t.co/nlCv7JshZ8 pic.twitter.com/FOFSJAp5Le — SCS Software (@SCSsoftware) October 21, 2021

Bu güncellemenin özelliklerini beğenmiş olsanız da olmasanız da, daha fazlası SCS Software tarafından geliştirilmekte. Yapımcı, Euro Truck Simulator 2 için ücretsiz bir güncelleme olan Iberia'ya daha fazla yol seçeneği ekliyor ve geliştiriciler, yaklaşmakta olan Heart of Russia DLC'sinden neler beklenebileceğine kapsamlı bir bakış sunuyor.