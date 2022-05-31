Euro Truck Simulator 2'nin Rusya DLC'si İptal Edildi

SCS Software, Mart 2021'de Euro Truck Simulator 2 için Rusya'nın Kalbi (Heart of Russia) DLC'sini duyurmuştu ve ülkeyi boydan boya bazı sınırlamalar dâhilinde oyuna ekleyeceğini açıklamıştı ancak bugün stüdyo, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle genişleme paketini yayınlamama kararı aldığını duyurdu.

Geliştirici ekip DLC ile ilgili aldıkları kararın şirkete yansıyacağı izlenim nedeniyle olduğunu açıkladığı bir blog yazısını takipçileriyle paylaştı.

Sevgili topluluğumuz,

Euro Truck Simulator 2 için harita genişletme DLC'miz Heart of Russia'nın geleceği hakkında sizden birçok soru alıyoruz.

24 Şubat 2022'de Heart of Russia ekibimizin, merakla beklenen yeni DLC üzerindeki çalışmalarını tamamlamalarına yaklaşık 6-8 hafta kalmıştı. Sonuç hakkında hepimiz gerçekten iyi hissettik. Bu yeni bölgenin oyunda gerçekten harika görünmesi için çok çaba harcanmıştı. Topluluğumuzun, özellikle de Rusya'dakilerin bunu gerçekten takdir edeceğinden kesinlikle emindik.

Sonra birden tüm dünya Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edildiği haberiyle sarsıldı. Şoktaydık.

Derin bir endişeyle savaşla ilgili haberleri izledik ve acı çekenlere yardım etmek için bir şeyler yapmamız gerektiğini hemen anladık. Ukrayna topraklarında insani yardım sağlayan ve tahliye edilenlere yardım sağlayan çeşitli hayır kurumlarına katkıda bulunmaya başladık. Daha sonra #BestCommunityEver'in nazik katılımıyla, Ukrayna Boya DLC'sinin satışından elde edilen tüm gelire katkıda bulunarak bağışları daha da artırdık. Şu anda 85.000'den fazla kişinin Ukrayna DLC'sini satın almaya ve bu asil amaca katkıda bulunmaya karar verdiğini görmek inanılmaz. Teşekkürler!

Ancak şimdi Heart of Russia DLC'si çok fazla belirsizlikle karşı karşıya kaldı. Kendimize bariz olanlar da dâhil olmak üzere birçok soru sorduk. Heart of Russia DLC'sini yayınlayabilir miyiz? Hatta işi bitirmeli miyiz? O zamandan beri nihayet düşüncelerimizi pekiştirdik.

Oyunlarımızı geliştirirken, küresel oyuncu kitlesini günlük tartışmalardan koruyacak şekilde mümkün olduğunca apolitik olmaya çalışıyoruz. Bir kamyon simülasyonu için ortak tutkumuzun, bizi bölen herhangi bir şeye izin vermek yerine, insanların bağlantı kurmasına, komşu bir ülkeyi barış içinde sanal bir ziyarette bulunmasına ve ortak olarak paylaştığımız bir hobinin keyfini çıkarmasına olanak tanıdığı fikrini oldukça seviyoruz ancak DLC'miz Heart of Russia, doğrudan Rusya'yı ilgilendirdiği için DLC'yi herhangi bir şekilde saldırganlığı destekliyor olarak veya saldırganlığa hoşgörülü davranıyor olarak algılanmamamız için yayınlamaktan kaçınmaya karar verdik.

Ukrayna'nın gururlu halkının galip gelmesi ve acıların herkes için sona ermesi için bir umut olduğuna kuvvetle inanıyoruz. Adaletsizlik kazanamaz ve kazanmamalıdır. Ve Ukrayna'nın yeniden inşası ve iyileşmesi zamanı geldiğinde, Heart of Russia DLC'mizin bu iyileşme sürecinde herkes için elinden gelen her rolü oynamasının bir yolunu bulmaya çalışacağız.

Birlikte çalışalım ve umutsuzluk ve keder günlerinin yakında biteceği umuduyla yaşayalım.

Sabrınız, anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.