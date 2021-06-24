Acun Ilıcalı tarafından bu yılın başında yayına alınan ve o zamandan bu yana eleştiri oklarının hedefi haline gelen Exxen, yeni kullanıcıları bünyesine dahil edebilmek için çeşitli geliştirmeler ve anlaşmalar yapmaya devam ediyor. Saran Group ile yapılan anlaşmayla birlikte Exxen, Şampiyonlar Ligi'nin yayın haklarını aldı.

Exxen Şampiyonlar Ligi'nin Yayın Haklarını Aldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yayın haklarını alan Exxen, üç sezon boyunca bu yayın haklarını elinde bulunduracak. Bu da 2023 - 2024 sezonuna kadar Türkiye'deki tüm televizyon ve dijital yayın haklarının Exxen'de bulunacağı anlamına geliyor.

Acun Ilıcalı tarafındaki iddialara göre, anlaşmalar sadece bunlarla kısıtlı kalmayabilir gibi gözüküyor. Bu iddialara göre Exxen, önümüzdeki sezon için Süper Lig ile de bir anlaşmaya varmak istiyor.

Leyla ile Mecnun Yeni Sezonu Ne Zaman Yayımlanacak?

Türkiye'nin en başarılı absürt komedi dizilerinden bir tanesi olan Leyla ile Mecnun'da İskender karakterini canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan, geçtiğimiz haftalarda çekimlerin çok yakında başlayacağını söylemişti. Geçtiğimiz günlerde Leyla ile Mecnun'un oyuncuları ve yönetmeni sosyal medya hesabı üzerinden dizi ile ilgili paylaşımlar yapmıştı. Yönetmen Onur Ünlü, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı hikaye ile birlikte Leyla karakterini kimin oynayacağını duyurmuştu.

Ünlü tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan paylaşım ile birlikte Leyla karakterini Deniz Işın'ın oynayacağı belli olmuştu. 29 yaşındaki oyuncu, Her Yerde Sen, Atiye, Sefirin Kızı ve Masumiyet gibi dizilerde yer almıştı.

Türkiye'nin en başarılı absürt komedi dizilerinden bir tanesi olan Leyla ile Mecnun'a ait yeni görüntüler paylaşıldı. Popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden paylaşılan videoda dizinin yeni sezonunda yer alacak oyuncuların bir kısmı yer alıyor. Videoda ayrıca Leyla karakterini canlandıracak Deniz Işın'ı da görüyoruz.

1 dakika 46 saniye uzunluğundaki video, kısa süre içerisinde 170 bini aşkın görüntüleme sayısına ulaştı. 12 bin beğeni alan videoya 1300'ü aşkın yorum yapıldı. Yoğun ilgi gören videonun açıklama kısmına "Kendi çölünde kaybolanların hikayesi Leyla ile Mecnun yakında Exxen'de" ifadelerine yer verildi.

Popüler dijital yayın platformu Exxen'de yayımlanacak Leyla ile Mecnun'un oyuncu kadrosunda Ali Atay, Deniz Işın, Ahmet Mümtaz Taylan, Serkan Keskin, Osman Sonant, Cengiz Bozkurt ve Köksal Engür gibi isimler yer alıyor. Dizinin ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmiyor.