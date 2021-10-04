Exynos 2200 ile Işın İzleme Mobil Oyunlara Geliyor

Son dönemlerde bilgisayarlarımızda ve oyun konsollarımızda gördüğümüz ışın izleme teknolojisi, çok yakın bir zamanda akıllı telefonlarımızda yer almaya başlayacak. Samsung tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Exynos 2200, AMD RDNA 2 mimarisinden güç alacak. Bu ise mobil oyunların ışın izleme desteğine kavuşması için gereken alt yapının hazır olacağı anlamına geliyor.

Exynos 2200 ile Işın İzleme Akıllı Telefonlara Geliyor

Yeni başlayanlar için tanımlamamız gerekirse donanım hızlandırmalı ışın izleme, ışığın nesnelerden nasıl yansıdığının fiziksel olarak uyarlanmış bir simülasyonudur. Bu sayede geleneksel üç boyutlu aydınlatma yöntemleri ile kıyaslandığında çok daha gerçekçi yansımalar, aydınlatmalar ve gölgelendirmeler sağlar.

Tabii ki ışın izlemenin gerektirdiği hesaplamalar işlemciler açısından ağır bir yük oluşturur ve gerçek zamanlı olarak oyunlarda kullanabilmek için donanım desteği gerekir. İşte Samsung tarafından geliştirilen ve Galaxy S22 modellerinde yer alması beklenen Exynos 2200, bu desteği kullanıcılara sağlayacak.

Exynos 2200 aynı zamanda daha yüksek kalitede renk ve doku hesaplamalarını mümkün kılan Değişken Hız Gölgelendirme teknolojisini de destekleyecek. Diğer detaylara göz attığımızda, Exynos 2200'ün en iyi Mali GPU'dan %30'a kadar daha hızlı olması bekleniyor. Tüm bu gelişmeler, çipin mobil oyunculuk açısından gerçekten de iddialı bir yapıya sahip olacağını gösteriyor.

Tekrar hatırlatmamız gerekirse Exynos 2200'ün önümüzdeki yılın başında çıkacak olan Galaxy S22 serisine güç vermesi bekleniyor ve diğer amiral gemisi modellerinde de kullanılabilir gibi gözüküyor. Tabii ki bu konuda daha net bilgilere ulaşabilmek adına bir süre daha beklemek doğru olacaktır.

AMD tarafından geliştirilen RDNA 2; Radeon RX 6000 ekran kartlarına, PlayStation 5'e, Xbox Series modellerine, Steam Deck'e ve hatta Tesla Model S ve X modellerindeki eğlence sistemine güç veriyor. Şimdi, daha mobil bir uyarlamasının heyecan verici olduğunu itiraf etmeliyim.

Peki siz yapılan bu resmi açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ışın izleme desteği mobil oyunların gelişiminde nasıl bir yön verecek? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.