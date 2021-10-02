Samsung, Galaxy S22'nin En Çok Satan Model Olacağını Düşünüyor

Samsung, Galaxy S22'nin satışı konusunda büyük düşünüyor. Samsung, 6.1 inçlik Galaxy S22'nin üretimin yarısından fazlasını oluşturacağını tahmin ediyor.

Önümüzdeki yıl satışa sunulması beklenen Galaxy S22 serisi ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Çok sayıda akıllı telefon kullanıcısının sabırsızlıkla beklediği modellerin satış beklentisi gözler önüne serildi.

Samsung'un Galaxy S22 satış beklentisi sızdırıldı

Samsung'un Galaxy S22 serisinin 2022'nin ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor. The Elec tarafından hazırlanan yeni bir rapor ise Samsung'un 6.1 inç ekranlı standart Galaxy S22 modelini "göz bebeği" gibi tasarladığını söylüyor.

Koreli üretici, Galaxy S22 serisindeki toplam satışın %50 ila %60'ının S22 modelinden gelmesini hedefliyor. 6.6 inçlik Galaxy S22+ modelinin toplam satışın %20'sini oluşturması hedeflenirken, S22 Ultra'nın ise toplam satışın %20 ila %30'una ulaşması hedefleniyor.

Elec'in kaynakları ayrıca Galaxy S22 Ultra'nın gerçekten de S Pen'i barındırabileceğini doğruluyor ve "Galaxy Note serisinin 2022'de piyasaya sürülme olasılığı çok yüksek" diyor. Galaxy S22 Ultra'nın render görüntülerini zaten gördük ve bunlar, Galaxy S22 Ultra'nın gerçekten de yerleşik S Pen'e sahip olacağına dair söylentiler ve sızıntılarla doğrulanıyor.

Bu raporların doğru olması durumunda, S Pen ile entegre edilmiş Galaxy S22 Ultra, Samsung'un daha fazla Note serisi çıkarmasına gerek olmadığı anlamına gelebilir. Samsung Galaxy S22 Ultra özellikleri daha önce şu şekilde iddia edilmişti:

Ekran: 6,8 inç, AMOLED

Çözünürlük: 1440 x 3200 piksel

Batarya: 5000 mAh

RAM: 12 GB

İddiaya göre Galaxy S22 Ultra'da 5000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Telefonun destekleyeceği hızlı şarj teknolojisi ile ilgili herhangi bir detay bulunmuyor. Sızdırılan bilgilere göre cihazda 12 GB RAM yer alacak.

Samsung geçtiğimiz yıllarda 26 milyon Galaxy S21 satışa çıkarmayı hedefledi, ancak bu, lansman sırasında 30 milyon birime kadar artırıldı. The Elec'in raporuna göre Samsung, Galaxy S22 lansmanından önce 20 milyon adet üretim hedefliyor. Bir önceki modele göre yaşanan bu azalışın temel nedeni ise bileşen eksikliği (çip krizi) olabilir.

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