EYT Düzenlemesi 2023'e Kaldı! EYT Şartları Neler?

Türkiye'de milyonlarca insanın gündeminde olan EYT(Emeklilikte Yaşa Takılanlar), bugün Kabine Toplantısı'nın konu başlıklarından biriydi. Emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaş, umutlu haberi beklerken şimdilik bekleyiş sürecek gibi duruyor.

Habertürk'te yayınlanan bir habere göre EYT düzenlemesi 2023 Ocak tarihine kaldı. Öte yandan EYT'lilerin şartlara tabii tutulacağı da gelen bilgiler arasında.

EYT Şartı Var Mı? Kimler EYT'li Olabilir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, adından da anlaşışabileceği üzere prim günlerini doldurmuş fakat yaş sebebiyle emekli olamayan vatandaşları ifade ediyor. Bir milyondan fazla kişinin hak edişlerini, yaşlarını doldurmamış olmaları nedeniyle alamadığı düşünülüyor.

EYT'li olmanız için sigorta başlangıcınızın 9 Eylül 1999 tarihinden sonra olması gerekiyor. Bakan Bilgin'in yaptığı açıklamalara göre staj ve çıkarıklık dönemi sigortaları, EYT için başlangıç olarak sayılmıyor.

EYT düzenlemesinin asgari ücret ile birlikte 2023 Ocak ayı başlarında açıklanacağı düşünülüyor.