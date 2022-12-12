WhatsApp'a Bir Kez Görüntülenebilir Mesajlar Geliyor!
WhatsApp'ın yeni özelliğiyle birlikte artık fotoğraf ve videolarda olduğu gibi mesajlar da bir kez görüntülenebilir şekilde gönderilebilecek. İşte detaylar!
Geçici süreli mesajlarla birlikte WhatsApp zaten bir sohbetteki herkes için, bir mesajın içeriğini otomatik olarak kaldırmanın bir yolunu sunuyor ancak şimdi işleri bir adım daha öteye taşıyor. WhatsApp'ın bir süredir "bir kez görüntülenebilir mesajlar" üzerinde çalıştığı bildiriliyor.
WABetaInfo'ya göre WhatsApp, bir kısa mesajın alıcı tarafından görüntülendikten hemen sonra silineceği yeni bir özellik geliştiriyor. Özellik, Android için WhatsApp beta 2.22.25.20 sürümünde görüldü.
Bir mesajın başkalarıyla paylaşılmasını önlemek için başka birinin cihazında saklı kalmasını istemiyorsanız bu yeni özellik oldukça işinize yarayacak. Bu özellik, alıcıların tıpkı resimlerde ve videolarda olduğu gibi bir kez görüntülenen bir mesajı kopyalayamayacağı ve iletemeyeceği anlamına geliyor.
Bir Kez Görüntülenebilir Mesajların Ekran Görüntüsü de Alınamayacak
Ayrıca bu özellik sayesinde, bu özelliği kullanarak gönderilen mesajların ekran görüntüsü de alınamayacak. WhatsApp hâlihazırda bu özelliği fotoğraflar ve videolar için sunuyor, bu nedenle yalnızca mesajlar için gelmesi de şaşırtıcı değil ancak beklenenden uzun sürdü.
Snapchat gibi en iyi mesajlaşma uygulamalarından bazıları uzun zamandır bu özelliğe sahip, bu nedenle uzunca süredir aynı özelliğin WhatsApp'a gelmesi için kullanıcılar şirkete isteklerini belirtiyordu.
Peki siz WhatsApp'ın bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
WhatsApp'a Yeni Emojiler Geliyor: Ekran Görüntüsü Paylaşıldı
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma hizmetlerinden biri olan WhatsApp, yeni emojiler ile gündeme geldi. Ortaya çıkan bilgilere göre popüler anlık mesajlaşma uygulamasına 21 farklı yeni emoji eklenecek.
YORUMLAR