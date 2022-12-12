WhatsApp'a Bir Kez Görüntülenebilir Mesajlar Geliyor!

Geçici süreli mesajlarla birlikte WhatsApp zaten bir sohbetteki herkes için, bir mesajın içeriğini otomatik olarak kaldırmanın bir yolunu sunuyor ancak şimdi işleri bir adım daha öteye taşıyor. WhatsApp'ın bir süredir "bir kez görüntülenebilir mesajlar" üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

WABetaInfo'ya göre WhatsApp, bir kısa mesajın alıcı tarafından görüntülendikten hemen sonra silineceği yeni bir özellik geliştiriyor. Özellik, Android için WhatsApp beta 2.22.25.20 sürümünde görüldü.

Bir mesajın başkalarıyla paylaşılmasını önlemek için başka birinin cihazında saklı kalmasını istemiyorsanız bu yeni özellik oldukça işinize yarayacak. Bu özellik, alıcıların tıpkı resimlerde ve videolarda olduğu gibi bir kez görüntülenen bir mesajı kopyalayamayacağı ve iletemeyeceği anlamına geliyor.

Bir Kez Görüntülenebilir Mesajların Ekran Görüntüsü de Alınamayacak

Ayrıca bu özellik sayesinde, bu özelliği kullanarak gönderilen mesajların ekran görüntüsü de alınamayacak. WhatsApp hâlihazırda bu özelliği fotoğraflar ve videolar için sunuyor, bu nedenle yalnızca mesajlar için gelmesi de şaşırtıcı değil ancak beklenenden uzun sürdü.

Snapchat gibi en iyi mesajlaşma uygulamalarından bazıları uzun zamandır bu özelliğe sahip, bu nedenle uzunca süredir aynı özelliğin WhatsApp'a gelmesi için kullanıcılar şirkete isteklerini belirtiyordu.

Peki siz WhatsApp'ın bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.