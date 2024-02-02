Face ID Özelliği MacBook Pro ve iMac'e Gelebilir!

İlk olarak iPhone X ile hayatımıza giren Face ID, Apple tarafından günümüzde tüm iPad Pro modellerinde de kullanılıyor

Apple'ın MacBook Pro'da çentiği tanıtması FaceID'nin yakın olduğu izlenimini vermişti ancak henüz detayları ortaya çıkmadı. Fakat yine de Apple'ın bunu MacBook Pro'da ve muhtemelen iMac ekranında da uygulamayı düşünüyor olabilir.

Apple her ay yüzlerce patent başvurusunda bulunuyor, bu nedenle Ağustos 2023'te başvurusu yapılan “bir bilgisayar cihazının kullanıcısını belirlemek için ışık tanıma modülü” başlıklı patentin gün ışığına çıkacağı garanti değil. Ayrıca, MacBook Pro'nun için Face ID fikri yeni bir gelişme değil.

MacBook Pro, iMac ve Pro Display XDR İçin Menteşe Patenti Ortaya Çıktı

Patent metninin çoğu Touch ID'nin nasıl çalıştığının bir tekrarı ancak Apple'ın konuyla ilgili en yeni patentinin içinde bazı ilginç bilgiler de var. MacBook'ta Face ID'nin nasıl çalışacağını biliyoruz.

iPhone X ile başlayan çentikli Face ID özelliği MacBook modeli için de benzer şekilde ekranın tam ortasında yer alıyor. Henüz net olmayan şey ise Apple'ın dizüstü bilgisayarın ekranı açıldığında farklı açılarla nasıl başa çıkılacağını zaten düşünmüş olması olabilir.

Patent metni, aparatın “ışık deseni tanıma modülünü bir eksen boyunca döndürebildiğini” söylüyor. Bu, menteşe için patent dilidir. Apple'ın bir patent başvurusunda, MacBook Pro, iMac ve Pro Display XDR gibi cihazlar için yeni bir menteşe mekanizmasının tasarlandığı ortaya çıktı.

Bu mekanizma hem nokta projektörünün hem de Face ID sensörünün kullanıcının yüzüne tutarlı bir açıyla bakmasını sağlıyor. Patentte yer alan çizimler, MacBook Pro'nun üst sıra işlev tuşları yerine bir Touch Bar'a sahip olduğunu gösteriyor.

Ayrıca iMac ve Pro Display XDR'nin de bu yeni menteşe mekanizmasını kullanması mümkün görünüyor. Patentin dosyalama ve yayın tarihleri arasında çok kısa bir süre olduğu belirtiliyor.