Facebook Ana Sayfayı Kişiselleştirme Özelliği Getiriyor

Facebook kullanıcıları artık ana sayfalarında görüntüleyecekleri içerikler üzerinde daha fazla söz sahibi olabilecek. Yapılan değişikliker ile kullanıcılar, kendilerine hitap eden ve ilgi alanlarına göre içerikleri daha yoğun bir şekilde görüntüleyebilecek.

Daha fazla kişiselleştirilmiş bir ana sayfa görünümüne gitmeye hazırlanan Facebook, kullanıcıların uygulamada gezinme deneyimlerini iyileştirmeyi hedefliyor.

Facebook Kullanıcı Deneyimini Olumlu Yönde Artırmaya Hazırlanıyor

Meta'dan yapılan açıklamaya göre sosyal medya platformunun ana sayfa akışında kullanıcı tercihlerine doğrudan hitap eden içerikler gösterilmesi için çalışmalar yapılıyor. Artık her paylaşım altında ''Daha fazla göster'' ve ''Daha az göster'' şeklinde iki buton görünecek.

Bu butonlara verilen geri bildirimler sonucunda sosyal medya algoritması şekillenecek. Böylece bir sonraki içerikler, verilen bu geri dönüşe bağlı olacak ana sayfaya düşecek.

Aynı zamanda Facebook'ta her paylaşım için bir sıralama puanı verilecek. ''Daha fazla göster'' butonuna tıklandığı zaman o içerikle ilgili olan başka içeriklerin puanları da yükselecek. Tam tersi ''Daha az göster'' butonu seçildiğinde ise o paylaşımın puanı düşecek. Bu puanlama sistemi de ana sayfada görüntülenecek paylaşımları belirlemede önemli bir rol oynayacak.

Yapılan bir diğer açıklamada akış sıralamasının kullanıcı geri bildirimi ile şekillendirmesi ile yapay zeka sistemlerinin daha tepkisel ve akıllı bir seviyeye geleceği belirtildi. Yeni gelecek olan bu iki buton, ilk aşamada paylaşımların hemen altında yer almayacak. Postlardaki üç noktaya dokunarak bu seçeneklere kolay bir şekilde ulaşılabilecek.