"Nerede o Eski Facebook" Diyorsanız İşte Tam da Burada

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yılın başında yaptığı açıklamada Facebook'un köklerine dönmesi gerektiğini belirtmiş ve 2025'in en büyük hedeflerinden birinin "OG Facebook" deneyimini geri getirmek olduğunu söylemişti. Şimdi sözünü tutuyor ve "Arkadaşlar" (Friends) sekmesini geri getiriyor.

Bu sekmeden arkadaşlarınıza ait gönderileri, hikayeleri ve doğum günü tarihlerini görebiliyorsunuz. Artık algoritmanın insafıyla oluşturulmuş bir akış yerine Facebook'un ilk çıktığı zamanlardaki gibi kronolojik bir çerçevede arkadaş aktivitelerini kolayca görebileceksiniz.

Arkadaş Aktivitelerini Gösteren Friends Sekmesi

Zuckerberg bu adımı atmadan evvel yatırımcılarla yaptığı görüşmede, Facebook'ta bir zamanlar var olan kültürel etkiyi geri getirmeleri gerektiğini söylemişti. Orijinal, OG Facebook'u geri getirmek bunun en kilit noktası olarak öne çıkıyor.

Kullanıcılar Friends sekmesini ana ekrana sabitleyerek her an kolayca erişebilecek. Bunun için: Ayarlar > Gizlilik > Ayarlar > Sekme Çubuğu yolunu izleyerek, yeni Friends sekmesini ana sayfaya ekleyebilirsiniz.

Sekmeden şunları görebileceksiniz:

Arkadaş paylaşımları

Reels ve hikayeler

Doğum günü bildirimleri

Yeni arkadaşlık istekleri

Friends sekmesi, Facebook'un Ana Akış (Home Feed) bölümünde yer alacak. Şimdilik sadece ABD ve Kanada'da aktif olan özellik, ilerleyen dönemde tüm dünyada kullanılabilecek.