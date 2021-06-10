Facebook İki Kameralı Akıllı Saat Geliştiriyor

Yeni sızıntılara göre Facebook iki kameralı akıllı saat ile yakın bir zamanda kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Saatin ayrıntılara da söylentiler eşliğinde belirginleşmeye başladı. Sosyal medya devi, akıllı saati ile Apple, Samsung ve Google ile rekabet etmek istiyor. Peki, Facebook'un akıllı saati nasıl olacak ve ne kadar fiyata satılacak?

Facebook'un İki Kameralı Akıllı Saati Hakkında Detaylar

Geçmişte meydana gelen sızıntılar, Facebook'un Apple, Google ve Samsung'un liderlik pastasını paylaştığı alanda kendisine yer kazanmak için kendi akıllı saatini geliştirmeye başladığını göstermişti. The Verge ise sosyal medya şirketinin akıllı saati henüz duyurmamış olmasına rağmen önümüzdeki yaz piyasaya sürmeyi planladığını ileri sürdü.

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre Facebook'un geliştirdiği ileri sürülen akıllı saati Instagram da dahil olmak üzere Facebook'un çeşitli uygulamalarında paylaşılabilecek fotoğraflar ve videolar çekilmesine olanak tanıyan iki kamera ile gelecek.

Kameralardan birinin muhtemelen ön kamera gibi görünüme sahip olacak. Diğer kamera ise 1080p fotoğraf ve video çekimine yardımcı olacak. Bu ikinci kamera, saat bileğe bağlı olmadığı durumlarda kullanılabilir olacak çünkü kamera saatin arka tarafında yer alacak. Kullanıcılar, saati bileğinden çıkararak saatin arka tarafında bulunacak kamera ile çevresinin görüntüsünü kayıt altına alabilecek.

Bunun bir akıllı saat kullanmaktan çok akıllı telefon kullanmakla eş değer olduğunu düşünebilirsiniz ki buradaki temel fikir de saatin sahiplerini tıpkı akıllı telefonların şu anki kullanım biçimine göre yeniden şekillendirme isteğinden geliyor.

Bu fikir bir noktada Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ün sosyal medya platformunun insanlar tarafından kullanılmasını sağlayan iki büyük işletim sistemi iOS ve Android'in arkasındaki isimler Apple ve Google'ın kullanıcı kitlesinden daha büyük bir kitle elde etme planının bir parçası olarak yorumlanabilir.

Facebook'un akıllı saatinin siyah, beyaz ve altın renk seçenekleri ile satışa sunulacağı da aktarılan bilgiler arasında yer aldı. Söylentilere göre saat özel bir Android sürümü ile kullanıma sunulacak ve LTE bağlantı desteğine sahip olacak. Bunların yanında kalp atış hızının anbean takip edilebileceği bir özelliği de içerecek.

Sosyal medya devinin çok konuşulan akıllı saati, iddialara göre 400$ fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek. İddia doğruysa bile bunun piyasaya sürülme tarihine kadar değişebileceğini unutmamak gerekiyor.