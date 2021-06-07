Facebook, Roblox Benzeri Oyunlar İçin Rakip Platformu Satın Aldı

Facebook, odak noktasında Roblox benzeri oyunlar olan yeni bir oyun platformu geliştirmek için Roblox'a benzer bir yapısı olan Crayta isimli oyun platformunun arkasındaki oyun stüdyosunu satın aldı.

Facebook'un Hedefinde Roblox Benzeri Oyunlar Var?

Facebook özellikle son zamanlarda sanal gerçeklik alanında birçok yatırım yaptı ancak şirket, geçtiğimiz günlerde rekabette elini güçlendirmek için yeni bir satın alımını duyurdu. Bu satın alımı tahmin edebileceğiniz üzere Roblox benzeri bir oyun platformu olan Crayta'nın arkasındaki isim Unit 2 Games'i içeriyor.

Facebook, geçtiğimiz günlerde Crayta isimli bir oyun platformu olan Unit 2 Games'i satın aldığının bilgisini paylaştı. Diğer bazı oyun platformları gibi Crayta da Unreal Engine'den destek alıyor. Kullanıcı deneyimini ön planda tutan platformun oluşturma bölümünün oldukça basit bir arayüzü bulunuyor. Battle Pass gibi para kazanma yöntemlerine başvuran Crayta'nın daha çok Fortnite benzeri bir havası var.

Unit 2 Games, üç yılı aşkın bir süredir piyasada yer alıyor. Crayta ise daha geçen temmuz ayında piyasaya çıktı. Platformun sadece Google Stadia'da piyasaya sürülmesini içeren bir anlaşması vardı ancak Techcrunch'taki habere göre mart ayından itibaren Epic Games Store'a da açıldı.

Oyuncuların diğer oyuncularla beraber oyun oynayabileceği bu oyun platformunun arkasındaki stüdyoyu satın alan Facebook, oyun alanındaki çalışmalarını ilerletmek için önümüzdeki günlerde Crayta'yı kullanmaya başlayabilir.

Facebook Gaming'in başkan yardımcısı olan Vivek Sharma, konu ile ilgili yayımlanan bir açıklamada Crayta'nın oyun oluşturmayı daha kolay bir hale getirmek için mevcut bulut akışı teknolojisini en üst seviyeye çıkardığını söyledi. Sharma ayrıca kullanıcılara yeni deneyim olanakları sunmak için Crayta'nın oyun oluşturma araçlarının Facebook Gaming'in bulut oyun platformuna entegre etmeyi planladıklarını da söyledi.

Anlaşmanın finansal boyutu ile ilgili hiçbir bilgi paylaşımında bulunulmamış olsa da ekibin satın alımın bir parçası olduğu belirtildi. Bu, ekibin Facebook'un daha da gelişmesine yardımcı olmak için çalışma hayatına sosyal medya devinin bünyesinde devam edeceği anlamına geliyor.

Facebook'un şu anki planlarının nasıl hayata geçirileceği şimdiden merak edilmeye başlandı. Bütün bunlar muhtemelen ilerleyen günlerde kesinliğe kavuşacak.