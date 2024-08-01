Facebook ve Instagram'ın Kazandığı Para Ortaya Çıktı: Dudak Uçuklattı!

Sosyal medya denince akla ilk gelen şirketlerden Meta, bünyesindeki Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformlarla her geçen gün daha geniş bir kitleye hitap ediyor. Bu durum, şirketin gelirlerinde de dikkat çekici artışlara yol açıyor. Şirketin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal raporları, bunun bir göstergesi niteliğinde.

Meta, İkinci Çeyrekte Gelirlerini Yüzde 22 Artırdı

Meta, 2024'ün ikinci çeyreğine ilişkin finansal raporlara göre gelirlerini yüzde 22 oranında artırarak 39,07 milyar dolara çıkardı. Şirketin buradaki beklentisi 38,31 milyar dolar seviyelerindeydi, bu da beklentilerin aşıldığını gösteriyor. Öte yandan, firmanın geçen yılın aynı dönemindeki gelirleri yaklaşık 32 milyar dolardı.

Meta'nın net karı ise bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 73 oranında artarak 13,47 milyar dolara yükseldi. Bilindiği üzere şirket geçen yılın aynı döneminde 7,79 milyar dolarlık bir kar açıkladı. Bununla birlikte teknoloji devinin hisse başı karı 2,98 dolardan 5,16 dolara çıktı.