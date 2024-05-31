Meta'ya Seçim Darbesi: Facebook ve Instagram'da Seçimle İlgili Özellikler Yasaklandı!

İspanya, Meta'nın Facebook ve Instagram platformlarında kullanıcıların verilerini toplamak amacıyla seçimle ilgili özellikler sunmasını yasakladı.

Bu karar, Avrupa Seçimleri öncesinde kullanıcı gizliliği endişeleriyle ilgili olarak alındı ve yerel veri koruma otoritesi AEPD'nin acil durum yetkilerinden yararlanılarak gerçekleştirildi.

Meta'nın bu özelliklerini kullanması yasaklanmış olup, bu durum üç ay boyunca devam edebilir.

Seçimlere Meta Yasağı Geldi!

İspanya'nın veri koruma otoritesi olan AEPD'nin "önleyici önlem" hakkındaki açıklamasına göre, Meta'nın Facebook ve Instagram platformlarında sunmayı planladığı Seçim Günü Bilgi ve Seçmen Bilgi Birimi özelliklerinin uygulanmasını askıya alması istendi.

AEPD'ye göre Meta, kullanıcıların kişisel verilerini işlemeyi amaçlamaktadır; bunlar arasında kullanıcı adları, IP adresleri, yaş ve cinsiyet gibi bilgiler bulunmaktadır. Ajans, şirketin planladığı veri toplama ve saklama sürecinin, Instagram ve Facebook kullanıcılarının gizliliğini ciddi şekilde riske atabileceğini belirtti.

Bu kararın acil durum koşullarında alındığı vurgulanarak, kullanıcıların gizliliğinin korunması adına önlem alınmasının gerekliliği belirtildi. Ayrıca, Meta'nın bu özelliklerini kullanması durumunda, kullanıcıların kişisel verilerinin toplanması ve işlenmesiyle ilgili olarak yaşanacak risklerin önlenmesi amaçlanıyor.

İspanya Veri Koruma Kurumu, Meta'nın planlanan seçimle ilgili özelliklerinin GDPR'yi ihlal edebileceği konusunda endişeler taşıyor. Kurumun aldığı kararla birlikte, Meta'nın bu özelliklerini kullanmasına izin verilmemiş ve bu durum üç ay boyunca devam edecek.

Meta'nın açıklamalarına rağmen, İspanya Veri Koruma Kurumu, kullanıcıların gizliliğini korumak adına aldığı önlemleri uygulamaya koyduğunu belirtiyor. Bu karar, kullanıcıların veri güvenliğine ve gizliliğine verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.