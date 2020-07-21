Facebook Maske Karşıtı Grubu Askıya Aldı

COVID-19 hakkında yanlış bilgi yayanları platformdan uzaklaştıracağını söyleyen Facebook, geçtiğimiz gün maske karşıtı grubu askıya aldı. 9600'den fazla üyesi olan maske karşıtı grupta Koronavirüs hakkında asılsız iddialar üretildiği aktarıldı.

Facebook, COVID-19 hakkında yanlış bilgi yayma politikalarını ihlal ettiği için platformundaki en büyük maske karşıtı gruplardan birini kaldırdı. Unmasking America (maskesiz Amerika) ismindeki maske karşıtı grubun 9600'den fazla üyesi bulunuyordu ve grupta maskelerin insanı köleleştirdiği savunuluyordu.

Facebook maske karşıtı gruptan 'Maskenizi Çıkarın' çağrısı

Facebook sözcüsü Dami Oyefeso verdiği demeçte, "COVID-19 hakkında zararlı yanlış bilgilendirme yapılmasına karşı açık politikalarımız var ve maske karşıtı grupları incelerken bu grubu kaldırdık" ifadesini kullandı.

Ayrıca şu anda Facebook'ta 3.400'den fazla üyesi olan NO MAS (K) ve 1.700'den fazla olan Anti-Maskers gibi birçok maske karşıtı grup bulunuyor. Hatta bu maske karşıtı gruplar, maske takmayan insanların toplanıp maskeyi protesto etmesi için bir miting ayarlamak istiyor.

"Maske takmak kişisel özgürlüğümüzü elimizden alıyor"

Maskeler hakkındaki yanlış bilgiler sosyal medyada çoğu defa gündem oldu. Maske karşıtı kampanyalarda oksijen seviyenizi düşürdüğü ve insanların kişisel özgürlüklerini ihlal ettiği iddia edildi. Tüm bu asılsız iddialara rağmen araştırmacılar ve sağlık uzmanları maske kullanımı konusunda uyarıyor.