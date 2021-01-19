Facebook Messenger'dan Fotoğraf ve Video Gönderimi Şimdi Daha Kolay

Birkaç hafta önce popüler sosyal medya platformu Facebook, mesajlaşma servisinin artık ana uygulamaya entegre olarak gelmeyeceğini duyurmuştu. Bu açıklamadan sonra yapılan bir dizi güncelleme ve geliştirme çalışmalarının sonunda kullanıcılar Facebook Messenger üzerinden artık daha kolay fotoğraf ve video paylaşımı yapabilecek.

Facebook Messenger, Facebook kullanıcılarının en çok tercih ettiği mesajlaşma ve chat uygulamalarının başında geliyor. Pratik ve sade oluşu, uygulamanın bu denli rağmet görmesinin sebebi. Fakat ne yazık ki kullanıcılara fotoğraf ve video paylaşma konusunda biraz eksiklik hissettiriyordu. Paylaşma özelliği olmasına rağmen gerek kullanışsız gerekse yavaş oluşu, fotoğraf ve video paylaşma işlemleri sırasında kullanıcıların beklenen performansı alamamalarına sebep oluyordu.

Facebook Messenger ile Nasıl Video Gönderilir?

Facebook Messenger uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Herhangi bir sohbete giriş yapın.

Altta yer alan dosya simgesi üzerine tıklayın.

üzerine tıklayın. Göndermek istediğiniz videoyu seçin.

Yeni duyurulan bir habere göre kullanıcılar bu konuda daha hızlı çalışan bir servise sahip olacak. Geliştirme yapılmadan önce kullanıcılar bu konuda epey kısıtlıydı ve paylaşımları yeterince hızlı bir şekilde tamamlayamıyorlardı. Yapılan güncelleştirmeden sonra uygulama artık bir dizi operasyona kolayca ulaşmamızı sağlıyor.

Facebook Messenger ile Nasıl Fotoğraf Gönderilir?

Facebook Messenger uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Herhangi bir sohbete giriş yapın.

Altta yer alan dosya simgesi üzerine tıklayın.

üzerine tıklayın. Göndermek istediğiniz fotoğrafı seçin.

Medya ekleme tuşuna bastığımızda karşımıza fotoğraf çekme, imaj arama, ses kaydetme vealbümden fotoğraf seçme gibi fonksiyonlar çıkıyor. Bunların altında ise ekleyebileceğimiz çeşitli surat ifadeleri bulunuyor. Güncellemenin odak noktası ise önceki sisteme göre daha hızlı bir paylaşım imkanı sunması. Bu gelişmeden sonra Facebook Messenger kullanıcıları artık daha pratik bir şekilde medya paylaşımında bulunabilecek.