Facebook Kullanıcıları Dikkat: Reklamlar Virüs Yayıyor!

Bir süredir Facebook reklamlarında yayınlanan uygulamaları inceleyen siber güvenlik uzmanları, reklamlarda yer alan uygulamaların tehlikeli zararlı yazılımlar içerdiğini keşfetti. McAfee tarafından yapılan araştırma sonucu ortaya çıkan bilgilere göre milyonlarca kez indirilen uygulamalar agresif reklam kampanyaları sonucu kullanıcıların güvenliğini tehlikeye atıyor.

McAfee, dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Facebook'ta reklam sistemi hakkında detaylı bir kontrol mekanizması olmadığını ortaya çıkardı. Özellikle cihazları optimize etme vaadine sahip uygulamaların mobil cihazlar için büyük risk oluşturduğu düşünülüyor.

Facebook'ta Reklamı Dönen Bu Uygulamalara Dikkat!

Play Store'da yer alan uygulamalar, Contact Provider adlı Android özelliğini kötüye kullanarak her uygulama açıldığında arka tarafta reklam gösterebilen bir zararlı yazılım oluşturdu. Sonuç olarak bu sistemle yeni bir uygulama indiren kullanıcı, karşısına çıkan reklamların uygulamanın kendisinden kaynaklandığı sonucuna varıyor. Fakat reklamların asıl kaynağı zararlı yazılımlar içeren başka bir uygulama. McAfee'ye göre milyonlarca Android kullanıcısı tehdit altında. Google belirlenen uygulamaları Play Store'dan kaldırdı. Fakat eğer aşağıdaki uygulamalardan herhangi biri halihazırda telefonunuzda yüklüyse kendiniz silmeniz gerekecektir.

İşte uygulamaların tam listesi: