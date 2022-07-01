Microsoft Uyardı: Android Kullanıcılarının Cüzdanları Tehlikede Olabilir

Microsoft, geçtiğimiz günlerde düzenli olarak yayınladıkları siber güvenlik bloglarında son dönemde Android cihazlarda sıkça rastlanan bir zararlı yazılıma yer verdi. Microsoft siber güvenlik uzmanları, yayınladıkları raporda zararlı yazılımların tespitinin zor olduğu gibi haberiniz olmadan sizi istemediğiniz üyelikler almaya zorlayabileceğini belirtti.

Mobil cihazlar tarafında sıkça kullanılan "fatura dolandırıcılığı", kullanıcının manipüle edierek istemediği bir abonelik satın almasını sağlamaya ya da tamamen arka planda çalışan zararlı yazılımın kullanıcının haberi olmadan çeşitli üyelikler almasına deniyor. Android cihazlarda en yaygın dolandırıcılık türlerinden olan bu zararlı yazılımlar, haberiniz olmadan sizi binlerce liralık zarar uğratabilir.

Android Cihazınıza Kaynağını Bilmediğiniz Uygulamayı Yüklemeyin!

Artık klasik haline gelen arama ve mesaj yoluyla dolandırıcılığa kıyasla çok daha tehlikeli olan uygulama yoluyla dolandırma yöntemi, dikkatsiz Android kullanıcılarını bekleyen en büyük sorunlardan biri.

Belli ağ operatörlerini kullanan, yalnızca belirli bir sekme veya abonelik yapılacak olan uygulama kullanıldığında arka planda harekete geçiyor. Cihaz arka planda çalışmaya başladıktan sonra kullanıcının göremeyeceği bir şekilde arka planda çeşitli özel uygulamalara abonelik başlatıyor.

Kredi kartı SMS doğrulama kodlarını siz elinizde telefonu kullanırken dahi haberiniz olmadan çeken ve gelen mesajları silebilen uygulamalar, Android kullanıcıları için büyük tehdit oluşturuyor. Uzmanlar, yayınlanan raporda sadece SMS'lere değil, neredeyse tüm bildirimlere erişebileceğini belirtiyor.

Microsoft bu tür zararlı uygulamaları tespit etmek için çeşitli yöntemler kulllanılabileceğine dikkat çekti. Deneyimli yazılım firması, Android kullanıcılarını kaynağını bilmedikleri APK'ları yüklemeye karşı uyarıyor. Ayrıca mobil cihazlara yüklenen tüm uygulamaların Google Play Store API yönetmeliklerine uygunluğundan emin olmanızı tavsiye ediyor. Zararlı yazılımlardan korunmak için düzenli olarak banka hesaplarınızı ve Google Play Store üzerinde yapılan abonelik işlemlerini kontrol etmenizde fayda var.