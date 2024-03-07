Facebook'tan Yapay Zeka Hamlesi: Video Önerilerinde Yapay Zekayı Kullanıyor!

Alison, San Francisco'daki Morgan Stanley'de düzenlenen bir teknoloji konferansında bunun, 2026 yılına kadar ortaya çıkacak daha geniş bir "teknoloji yol haritasının" parçası olduğunu açıkladı.

Büyük teknoloji oyuncuları sahada üstünlük için savaşırken yapay zeka manşetlere çıkıyor. Google, Gemini'yi çıkardı, Samsung yakın zamanda en son Galaxy S24 ile piyasaya sürülen Galaxy AI'yi sergiliyor. Apple da bu karışıma dahil olup kendi yapay zeka özelliklerini geliştiriyor. Meta da rekabete ayak uyduruyor.

Facebook'un Video Önerilerini Yapay Zeka Belirleyecek

Engadget'e göre Meta, Facebook'un video önerilerine yapay zeka ekleyerek işleri değiştiriyor. Facebook Başkanı Tom Alison, Yapay Zeka tarafından desteklenen yeni video öneri algoritmasının, Meta'nın TikTok'a cevabı olan Reels'te halihazırda faaliyette olduğunu açıkladı.

Bu yeni yapay zeka destekli öneri motorunu, ana Facebook akışından Gruplar'a kadar Facebook'un videoların yer aldığı tüm bölümlerine yaymayı planlıyorlar.

Özellikle dikey video klipleri ve kullanıcıları neyin cezbettiğini bilen güçlü bir öneri motoruyla ünlü Çin uygulamasının son birkaç yılda ABD'de popülaritesi hızla arttığından beri, TikTok arenasında bir sıçrama yapmak Meta için de önemli hale geldi.

Meta, yapay zeka destekli yeni öneri motorunu Reels ile teste tabi tuttuğunda, Alison'ın da paylaştığı gibi izlenme süresi yaklaşık yüzde 8 ila 10 arttı.

Alison, sonuçların onlara bu yeni model mimarisinin verilerden önceki nesle göre çok daha verimli bir şekilde öğrendiğini ve şirketin "doğru yolda" olduğunu vurguluyor.

Şimdiye kadar Facebook'un Reels, Gruplar ve ana Facebook akışı için ayrı video öneri motorları vardı. Fakat, Reels'te gözlemlenen olumlu sonuçlarla şirket artık aynı yapay zeka destekli motoru tüm bu ürünlere uygulamayı düşünüyor. Bu konuyla ilgili Alison, şunları ekledi:

''Sadece Reels'i güçlendirmek yerine, tüm video ekosistemimizi bu tek modelle güçlendirecek bir proje üzerinde çalışıyoruz ve ardından bu model tarafından da sunulacak Feed öneri ürünümüzü ekleyebilir miyiz? Bunu doğru yaparsak, öneriler yalnızca daha ilgi çekici ve daha alakalı olmakla kalmayacak, aynı zamanda yanıt verme oranının da artabileceğini düşünüyoruz.''

Meta'nın yapay zekayı tüm ürünlerine dahil etme çabası, OpenAI'nin ChatGPT'sinin 2022'nin sonunda piyasaya sürülmesinin ardından yapay zeka teknolojisinin patlamasıyla ivme kazandı.