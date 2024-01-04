Facebook Yeni Özelliği ile Sizi İzleyebilecek: Girdiğiniz Sitelere Dikkat!

Bu yeni özellik, kullanıcılara geçmişte tıkladıkları bağlantıları ve ziyaret ettikleri siteleri kontrol etme ve düzenleme imkanı sunarken, Facebook da bu bağlantıları izleyebiliyor.

Varsayılan ayarlarda etkin olarak gelen bu özellik, kullanıcıların online aktivitelerinden elde edilen verilerin reklam hedeflemeleri için kullanılmasına olanak tanıyor.

Facebook'un yardım merkezine göre, bağlantı geçmişi açık olduğunda kullanıcıların tıkladıkları ve Facebook Mobil Tarayıcı üzerinde inceledikleri tüm bağlantılar 30 gün boyunca kaydediliyor.

Bu özellik, Facebook'un iOS ve Android uygulamalarında aktif durumda bulunmakla birlikte, kullanıcılara belirli bağlantıları silme veya tüm tarama geçmişini temizleme seçenekleri sunuyor.

Artık Online Gizliliğinizi Yönetebilirsiniz!

Bazı kullanıcılar, çevrimiçi aktivitelerinin Facebook tarafından izlenmesini tercih ederken, bazıları ise bu durumdan rahatsızlık duyuyor. Ancak, Facebook'un bu özelliği devre dışı bırakma seçeneği de bulunmaktadır.

Bağlantı geçmişi kapatıldığında tarama verileri silinir ve Meta'nın bu işlemi tamamlaması 90 gün sürebilir. Özellik devre dışı bırakıldığında ise Meta uygulaması, bağlantı geçmişinin reklam kişiselleştirmesi için durdurur.

Bu yeni özellikle birlikte, Facebook'un gizlilik odaklı adımlar atmaya çalıştığı ve video izleme geçmişi gibi kullanıcı verilerini daha fazla kontrol etmeye çalıştığını görebiliriz ve bazı kullanıcılar bu yeni özelliği şüpheyle karşılayabilirler.