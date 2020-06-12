Fahrettin Koca'dan Çocuklara Slogan Tavsiyesi: "Bana Yaklaşmayın"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden çocuklara, annelere ve babalara teşekkür etti. Koca açıklamasında çocuklara dışarı çıktıkları zaman sosyal mesafeye uymayanları uyarabilir diyerek slogan önerisinde bulundu. İşte Fahrettin Koca'dan çocuklara slogan tavsiyesi.

Fahrettin Koca'dan Bana Yaklaşmayın Açıklaması

Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu cümlelere yer verdi:

"Galiba en zoru çocuk olmaktı. Korkuları bizi üzdü. Parkları özleseler de evde kalmayı başardılar. Çıktıklarında maskelerini taktılar. Çocuklarımıza ve anne babalarına teşekkür ederim. Dışarı çıktıklarında kurallara uymayanları uyarabilirler. Sloganları hazır:) Bana yaklaşmayın!"

Galiba en zoru çocuk olmaktı. Korkuları bizi üzdü. Parkları özleseler de evde kalmayı başardılar. Çıktıklarında maskelerini taktılar. Çocuklarımıza ve anne babalarına teşekkür ederim. Dışarı çıktıklarında kurallara uymayanları uyarabilirler. Sloganları hazır:) “Bana yaklaşmayın!” pic.twitter.com/vcjclq3dBP — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2020

Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz haftalarda Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın açıklaması sırasında kendisine yaklaşan görevliyi "Bana yaklaşma" diyerek uyarmıştı.

Koronavirüste Son Durum: Vaka Sayısı Kaç Oldu?

11 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 174.023 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.763'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 643, toplam entübe hasta sayısının ise 266 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 147.860 olarak açıklandı.