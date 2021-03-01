Fahrettin Koca İstifa İddiası Sosyal Medyada Gündemde

Fahrettin Koca istifa iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istifa mı etti? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istifa mı edecek? Fahrettin Koca'nın yerine kim gelecek? Ortaya atılan iddiaları bir araya getirdik.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstifa Mı Etti?

Sondakika.com'da yer alan habere göre, sosyal medyada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevinden istifa edeceği iddia ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın affını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan isteyeceği söylentileri ortalıkta dolaşıyor.

Henüz konu ile alakalı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam (1 Mart 2021) Kabine Toplantısı sonrasında normalleşme süreci ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Fahrettin Koca'nın Yerine Kim Gelecek?

Kulislerde Fahrettin Koca'nın yerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl'ün getirileceği iddia edilmekte.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde bir özür açıklamasında bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın babası Muhammed Emin Saraç'ın cenazesinde ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Sosyal mesafenin aşılması ile ilgili Koca'dan açıklama gelmişti.

Koca açıklamasında "Cenazelerde sosyal mesafenin kalkacağını öngörmeliydim. Bu benim kusurum. Bu nedenle ben vatandaşlarımdan özür diliyorum." demişti.

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Türkiye'de 1 Mart itibariyle yerinde karar dönemi dönemi başlıyor. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15:00'da toplandı. Toplantıda alınan kararlar akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan millete sesleniş konuşmasında açıklanacak.

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