Sony'nin 5 Yıllık Oyunu İptal Edildi! Harcanan Paralar Boşa Gitti

Sony'nin beş yıldır üzerinde çalıştığı Fairgames'in iptal edilmesine karar verildi. Bilim kurgu temalı oyunun geliştirme süreci durduruldu. Şirket, seçimini projenin tamamlanmasını beklemek yerine tamamen iptal etmekten yana yaptı. Fairgames'in geliştirilmesinden sorumlu Haven Studios ile ilgili herhangi olumsuz karar alınmadı. Geliştirici stüdyo, bir süre daha faaliyetlerine devam edecek.

Fairgames Neden İptal Edildi?

Fairgames, geliştirme süreci devam ederken birkaç kez sil baştan ele alınıdı. Oyunun farklı bir isimle yeniden tanıtılması da değerlendirildi. Gelgelelim, son oyun testinde elde edilen sonuçlar, şirketin beklentilerini karşılamadı ve proje de bu sebepten dolayı iptal edildi.

Aslına bakılacak olursa Sony, son zamanlarda başarılı olmayan yapımların direkt fişini çekme eğiliminde. Concord örneğine bakalım. Concord, piyasaya sürüldükten sonra sadece birkaç hafta sonra kapatılmıştı. Oyuncuların yeterince ilgisini çekmemiş, Sony de boşuna kaynaklarının kullanılmaması için oyundan vazgeçmeyi tercih etmişti. Benzer durumu muhtemelen Fairgames'te de yaşayacağını düşündü. Belki de bu geçmiş tecrübesinden yola çıkarak daha başlamadan bitirmenin en mantıklısı olacağına karar verdi.

Fairgames Nasıl Bir Oyun Olacaktı?

Fairgames, bilim kurgu temalı bir soygun oyunu olarak düşünülmüştü. Oyuncular, soygun görevlerine katılabilecekti. Çevrim içi olarak diğer oyuncularla oynanabilmesi planlanıyordu. Dahası, içerik açısından da zengin olacaktı. Hatta geliştiriciler, son zamanlarda iyice yaygınlaşan uzun süreli destek verme yaklaşımını bu yapımda da uygulamak istiyordu.

Projenin geliştirilmesine 2021 yılında başlandı. Ubisoft'taki çalışmalarıyla tanınan Jade Raymond tarafından kurulan Haven Studios'un öncülük ettiği bu yapımın üzerinde epey uzun düşünüldü, birkaç kez yeniden ele alındığına dair söylentiler ortaya çıktı ve bugün gelinen noktada hiçbirinin işe yaramadığını görüyoruz.

Haven Studios Kapatılacak mı?

Sony, Fairgames'i iptal etse de oyunun arkasındaki Haven Studios'tan vazgeçmedi. Çalışanların işine devam etmesini sağlayacak. Tabii, bundan sonraki süreçte stüdyodan tamamen kendilerine ait oyun beklememek gerek. Bunun yerine PlayStation bünyesindeki diğer ekiplerin projelerine destek verecek.

Editörün Yorumu

Fairgames'in iptali, Sony'nin oyunlara olan yaklaşımının artık iyiden iyiye değiştiğine işaret ediyor. Evet, şirketin geçmişinde çok başarılı yapımlar var. Şimdiye kadar yayınlanan oyunlar arasında oldukça uzun süre güncelleme alan birçok oyun saymak mümkün ama Concord'un kısa sürede kapanması ve ciddi oyun kaybeden yapımların fişini çekmeye yönelmesi, bence şirketin artık daha garanti işlere yöneldiğinin bir göstergesi.

Açıkçası bunun arkasında haklı sebepler olduğu kanaatindeyim. Sonuçta kimsenin oynamadığı ya da oynamayacağı bir oyuna düzenli olarak yatırım yapmak istemezsiniz, değil mi? Sony de bunun yerine oyuncuların ilgi gösterdiği, kendisinin de kazanıp daha çok kaynak ayırmasını sağlayacak yapımlara imza atmak istiyor. Bugün belki Fairgames'in fişini çekmiş olabilir ama belki de ileride uzun süre boyunca konuşulacak bir oyunun çıkmasına vesile olacaktır. O yüzden ben biraz da olumlu tarafa bakılması gerektiğini düşünüyorum.