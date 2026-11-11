7 Kişilik SUV Tanıtıldı! 180 Derece Dönen Koltuklarla Geliyor

Lynk & Co 900 serisinin arasına bir yeni model daha eklendi. Lynk & Co, 7 koltuklu bu aracı 900L olarak adlandırıyor. Aracın ikinci sırasındaki iki koltuk, 180 derecede dönebiliyor. Yolcular, üçüncü sıradaki kişilerle karşılıklı olarak oturabiliyor. Koltukların 550 mm ileri geri hareket edebilmesi de iç mekandaki oturma düzenini değiştirmeye olanak tanıyor.

Lynk & Co 900L'nin Özellikleri Neler?

Özellik Değer Uzunluk 5.280 mm Genişlik 1.999 mm Yükseklik 1.810 mm Aks mesafesi 3.170 mm Oturma kapasitesi 7 kişi Oturma düzeni 2+2+3 Benzinli motor 2.0 litre turbo Benzinli motor gücü 160 kW (215 beygir gücü) Çekiş sistemi Çift motorlu dört tekerlekten çekiş Batarya seçenekleri 55 kWh ve 70 kWh Elektrikli menzil 245 km ve 320 km Ses sistemi 31 hoparlörlü Harman Kardon Ekranlar 2 adet 30 inç

Yeni tanıtılan modelde 2.0 litrelik turbo benzinli motor ve iki elektrik motorundan oluşan şarj edilebilir hibrit sistem var. Dört tekerlekten çekiş sağlayan sistemde benzinli motorun maksimum gücü 160 kW yani yaklaşık 215 beygir gücüne denk geliyor.

Batarya kapasitesi olarak 55 kWh ve 70 kWh olmak üzere iki seçenek söz konusu. WLTC standardına göre elektrikli sürüş menzili sırasıyla 245 km ve 320 km şeklinde. Bilmeyenler için WLTC, araçların yakıt tüketimini ve elektrikli menzilini belirlemek için kullanılan test standartlarından biri.

Avrupa ve Türkiye'de daha çok WLTP standartları baz alınıyor. WLTC menzilini yaklaşık WLTP değerine doğrudan çevirmek için net bir formül yok ama tahmini değer elde etmek için genellikle yüzde 20 azaltmaya gidilir. Bu hesaplamamıza göre tahmini WLTP menzili 55 kWh bataryalı versiyonda 196 km, 70 kWh bataryalı versiyonda ise 256 km.

Lynk & Co 900L'nin Nasıl Bir Tasarımı Var?

Araçta 900 serisi ile özdeşleşen tasarım stiline rastlıyoruz. Tavanın ön kısmına yerleştirilen LiDAR sensörü, lazer ışınlarıyla aracın çevresindeki nesneleri ve mesafeleri algılıyor. Bu donanım, sürüş destek sistemlerinin çevreyi değerlendirmesine yardımcı oluyor. Arka bölümde ise boydan boya uzanan stop lambalarının olduğunu not düşelim.

Başta da belirttiğimiz gibi, iç tasarım, yolcu dostu olacak şekilde tasarlanmış. 2+2+3 oturma düzeninin tercih edildiği modelde koltuklar 150 mm ileri geri ayarlanabiliyor. Isıtma ile masaj özellikleri de mevcut. Ön tarafta iki adet 30 inç ekran var. Ayrıca 31 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi de bulunuyor.

Lynk & Co 900L'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Lynk & Co, 900L'nin resmî satış fiyatını henüz açıklamadı. Markanın Çin'de satışta olan 900 modelinin beş kişilik versiyonları 299.800 yuan yuan (2 milyon 258 bin 968 TL) seviyesinden başlıyor. Altı kişilik versiyonu da donanıma göre daha yüksek fiyatlarla satılıyor.

Yedi kişilik oturma düzeni ve daha büyük gövdesiyle 900L'nin mevcut modellerden daha pahalı olması yüksek bir ihtimal. Çin'deki başlangıç fiyatının yaklaşık 300 bin ile 350 bin yuan (2 milyon 260 bin TL ile 2 milyon 637 bin TL) arasında olabilir.

Olası Türkiye'de satış durumundaysa fiyatında motor hacmi, Çin menşeli araçlara uygulanan ilave gümrük vergisi ve ÖTV gibi unsurların etkisi olacaktır. 2.0 litrelik şarj edilebilir hibrit motorun vergisi de hesaba katıldığında Lynk & Co 900L'nin Türkiye'de satışa sunulması durumunda -tahmini fiyat üzerinden- 10-12 milyon TL civarında bir fiyatla karşılaşmamız muhtemel. Tabii, bu nihai Türkiye fiyatını yansıtmıyor. Dolayısıyla araç daha farklı fiyatla da satışa sunulabilir.

Lynk & Co 900L Türkiye'de Satılacak mı?

Lynk & Co 900L'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz açıklanmadı. Markanın şu an Türkiye'de 01 modeli satışta. Satış sonrası hizmetleri de markanın resmi distribütörü tarafından yürütülüyor. Bu da 900L'nin Türkiye'ye getirilebileceğini gösteriyor ama serinin diğer modellerinin Türkiye'de olmaması sebebiyle buna kesin gözle bakmamak gerekiyor.

Editörün Yorumu

Lynk & Co 900L'in bana göre en büyük avantajı, her şeyden çok konfora odaklanması. Yedi kişilik koltukla gelen bu modelde yolcular oturma düzenini istediği şekilde değiştirebiliyor. Özellikle çocuklu ailelerde ikinci sıradaki koltukları döndürerek arkadaki yolcularla da iletişim kurabilmek, günlük hayatta çok işe yarayabilir.

Üçüncü sıraya ısıtma ve masaj işlevlerinin eklenmesi de bu alanın sadece gerektiğinde kullanılan yardımcı koltuklardan ibaret olmadığını gösteriyor. Bununla birlikte 5,28 metre uzunluğundaki bir SUV modelin şehir içinde kullanımı ve park edilmesi elbette herkese kolay gelmeyecektir.