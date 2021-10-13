13 Yıl Sonra Fallout 3 de Games For Windows Live'dan Kurtuldu!

Fallout 3'ün Games For Windows Live ile ilişiği kesildi. 2007 yılında piyasaya sürülen ve Microsoft'a ait olan oyun başlatıcısı, PC ve Xbox Live kullanıcılarını bir arada tutmak için geliştirilmiş ancak oyun başlatıcısını sevmeyen oyuncular tarafından eleştirilerin odak merkezine yerleştirilmişti.

Oyuncuların en çok şikayetçi olduğu yönlerinden biri, üzerinde hiç durulmadan, gelişigüzel bir şekilde tasarlanmış arayüzüydü. Hizmet, PC kullanıcılarının beğenisini hiçbir zaman kazanamadı. Bunun sonucunda da hizmete 2014 yılında son verildi. O zamandan bu zamana kadar pek çok sayıda geliştirici ve yayıncı, video oyunları ile GFWL'nin ilişiğini kesmek için butona basarak çalışmalarını başlattı.

Bethesda, bazı nedenlerden ötürü video oyununun Steam'de çalışmasının oldukça zor olmasına göz yumarak Fallout 3 ile GFWL'nin birbiri ile olan ilişkisini sonlandırmadı. Bu ilişki, Windows 10 kullanıcılarının açısından Fallout 3'ü oynatmayı olanaksız hale getiriyordu. Oyuncuların bu zorunluluğu atlamak için bir mod kullanması gerekiyordu ki bu uğraşlara katlanmak pek çok oyuncu için tam anlamı ile bir kabus olabilir.

Fallout 3'ün Games For Windows Live ile Bağlantısı Sona Erdi

Neyse ki artık hepsi geçmişte kaldı. Fallout 3'e gelen yeni bir güncelleme ile GFWL'nin oyunculara yaşattığı zorlukların hepsi ortadan kalktı. Yeni güncelleme, oyuna giriş için gerekli olan uzun bekleme süresine son vererek video oyununu artık kolaylıkla açmanızı sağlıyor.

Video oyununun son güncelleme notunda şu ifadelere yer verildi:

"Fallout 3 Game of the Year sürümü güncellendi. Fallout 3 Steam'de daha önce yüklü ise video oyununu kaldırıp yeniden yüklemenizi tavsiye ederiz. Oyun artık GFWL gerektirmiyor."

Güncelleme notundan da anlaşılabileceği üzere video oyununu oynamak için oyuncuların artık Games for Windows Live'da oturum açması gerekmiyor ancak güncelleme ile beraber herhangi bir sorun yaşanmaması adına oyuncuların video oyununu kaldırıp yeniden yüklemesi öneriliyor.

Sizin yaşanan bu son gelişme ile ilgili düşünceleriniz neler? Oyunun GFWL ile bağlantısının 13 yıl sonra koparılması ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.