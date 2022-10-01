Fallout 1 NPC'leri Yapay Zeka ile Yeniden Oluşturuldu

Kıyamet sonrası dünyada geçen Fallout serisi, oyuncular tarafından en çok sevilen seriler arasında yer alıyor. İlk oyunu 1997 yılında çıkan seri, yıllar içerisinde kendisine sadık takipçiler oluşturmayı başardı. Serinin çoğu hayranı yeni oyunlar hakkında pek mutlu olmadığı için eski oyunlara geri dönüş yaptı. Eski oyunları daha iyi göstermek için yapılan modlar dışında 1997 yapımı ilk Fallout oyunu için ilginç bir yenileme çalışması yapıldı.

Bir hayran ekibi tarafından yaratılan projede 2D grafiklere sahip Fallout 1 evrenindeki NPC'lerin konsept tasarımları, yapay zeka kullanılarak yeniden oluşturuldu. Yeni tasarımlar oldukça iyi duruyor.

İşte Fallout 1'in Yapay Zeka ile Oluşturulan NPC Modelleri

Fallout 1 gibi eski bir oyunu güncel hale getirmek sanıldığı kadar kolay değil. Baştan yapılacak bir güncelleme çalışmasında düzenlenmesi gereken yalnızca birkaç piksel çözünürlüğündeki modellemeler bulunuyor. Bir grup oyunsever, modellemelerin yapay zeka ile rahatlıkla yapılabileceğini keşfetti.

DALL-E 2 veya MidJourney gibi bir görüntü işleme algoritmasını kullanan projenin geliştiricileri, elde ettikleri sonuçları Reddit'te paylaştı. Gönderi altına yorum yapan oyunun hayranları, tasarımların aynı hayat ettikleri gibi olduğunu ve nostalji yaşadıklarını belirtti. Öte yandan eski oyunlara yönelik yapay zekanın böyle bir kullanıma sahip olması, Remake kültürünün yeniden canlandığı günümüzde bambaşka bir oyun janrasının doğmasına sebep olabilir. Birçok oyun firmasının şu sıralar makine öğrenmesi algoritmaları üzerinde çalışarak yeni görselleştirme yolları denediği bilinen bir gerçek. Bu demek oluyor ki yakın bir zamanda artık tarihin tozlu raflarına karışmış oyunların yapay zeka tarafından yeniden yorumlanmış hallerini oynayabiliriz!