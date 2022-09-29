Kelimeleri Görsele Dönüştüren Dall-E 2 Herkese Açıldı: Nasıl Kullanılır?

Sözcükleri etkileyici görsellere dönüştüren Dall-E 2 isimli yapay zekâ sistemi tüm kullanıcıların kullanımına sunuldu. Peki, Dall-E 2 nasıl kullanılır? Yaşanan gelişmenin ardından çoğu kişi tarafından merak edilmeye başlanan sorunun yanıtına dair detaylar haberimizde.

OpenAI, kelimeleri görsellere dönüştüren Dall-E 2 adlı yapay zekâ sistemi ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce yalnızca küçük bir kullanıcı kitlesi tarafından erişime açılan hizmet, herkesin kullanımına sunuldu.

Geliştirildiği günden itibaren milyonlarca kişiyi heyecanlandırmayı başaran yapay zekâ sistemini yalnızca birkaç adımı uygulayarak deneyebilirsiniz. Peki, hizmeti kullanmak için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Dall-E 2 Nasıl Kullanılır?

Dall-E 2 sayfasını ziyaret edin.

"Sign Up" butonuna basın.

Üyelik bilgilerini doldurun.

"Continue" butonuna tıklayın.

Hesap oluşturma işlemini tamamlayın.

Ekranda bulunan kutucuğa çeşitli kelimeler yazın.

"Generate" butonuna basın.

OpenAI, Dall-E isimli yapay zekâ hizmetini 2021 yılının ocak ayında tanıttı. Gerçekleştirilen tanıtım, dünya genelinde milyonlarca kişiyi heyecanlandırmayı başardı. Zaman içerisinde sistem geliştirildi ve Dall-E 2 çıktı. Yapay zekâ tarafından oluşturulan görseller tıpkı ressamlar tarafından yapılmış gibi oldukça kaliteli görünüyor.

Söz konusu hizmetin yalnızca kelimeler ile benzersiz görüntüler oluşturması ise kullanımı oldukça kolay hâle getiriyor. Çok büyük bir popülerliğe sahip olan hizmete kaydolan kullanıcılar, ilk etapta 50 kredi, diğer aylarda ise 15 krediye ücretsiz olarak sahip olabilecek.

Sahip olduğunuz krediler sayesinde söz konusu hizmet üzerinden sözcükler ile görüntüler oluşturabilirsiniz. Ek krediye sahip olmak isteyen kişilerin ücret ödeyerek satın alma işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor.

OpenAI, yaklaşık 1,5 milyon Dall-E kullanıcısının her ay 2 milyondan fazla görsel oluşturduğunu belirtiyor. Eğer siz de popüler sistemi kullanmak istiyorsanız ilk olarak Dall-E sayfasını ziyaret edin. Açılan sayfada yer alan "Sign Up" butonuna basın.

Söz konusu işlemin ardından yeni bir sayfa açılacak. Açılan sayfa üzerinden üyelik bilgilerinizi girin ve ardından "Continue" butonuna tıklayın. Hesap oluşturma işlemini tamamladıktan sonra hizmete erişebileceksiniz. Ekranda yer alan kutucuğa çeşitli kelimeler yazın. Son olarak "Generate" butonuna tıklayın.

Dall-E 2 sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.